IERVOLINO TRATTA CON I FONDI COMMERCIALISTI A LAVORO TRATTAVIA AVANZATA

La cessione della Salernitana potrebbe non essere più utopia. Troppi segnali fanno pensare ad un disimpegno dell’imprenditore di Palma Campania. Il suo entourage è a lavoro per mettere nero su bianco e arrivare ad una clamorosa cessione verso un fondo di cui per il momento i nomi sono top secret solo apparentemente perchè poi girono sui telefoni di mezza Salerno i vocali di chi potrebbero essere gli aquirenti. E caso strano sono proprio gli ultras i più informati della vicenda, la tifoseria estrema segue con particolare attenzione le vicende societarie e monitora con attenzione tutta la sequenza.

CERRUTI SI TIRA FUORI

Il patron dell’Agropoli già tirato in ballo due anni fa con un fondo non esclude la trattativa, dice di essere informato che questa sta avvenendo ma dice di aver risposto no all’invito. Questo fa presagire che il movimento sotteraneo, manco tanto, c’è eccome, e che si sta ragionando. Il presdidente ha mollato la vicenda stadio, ha detto no al centro e questo è un segnale chiarissimo. La trattativa sembra bene avviata e le ultime uscite dello stesso iervolino lo lasciano capire. Sono in special modo i commercialisti e gli amministratori delegati delle sue aziende a portare avanti l’eventuale passaggi. numeri e cifre non si conoscono.

LA POSIZIONE DI SABATINI

Il direttore generale della Salernitana Walter Sabatini, sarebbe stato chiamato proprio dai nuovi presunti ed eventuali padroni della squadra e non da Iervolino. E la camapgna trasferimenti lo fa intendere visto il ringiovanimento della rosa e la cessione di elementi anche importanti e il puntellamanto della squadra in vari settori. Secondo alcuni il dg sta operando per la presunta nuova società e non per Iervolino dato in uscita. Staremo a vedere. Sergio Vessicchio

