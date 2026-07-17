2 Agosto 2026

IL CAMPIONCINO CESA HA FIRMATO CON IL BENEVENTO

admin 18 Luglio 2026

Nuova avventura professionistica per Nathan Cesa. Il giovane calciatore, classe 2016, ha firmato ufficialmente con il Benevento Calcio ed entrerà a far parte della categoria Under 11 per la prossima stagione sportiva 2026/2027.Si tratta di un traguardo meritato, arrivato dopo sei anni intensi e ricchi di crescita trascorsi con la maglia dell’ASD Preturo. Il percorso di Nathan è stato caratterizzato da una grandissima dedizione: negli anni ha infatti svolto doppi allenamenti costanti e sessioni di tecnica individuale avanzata con la Polisportiva Agrese e con la scuola calcio F6 di Salvatore Fresi. Ha partecipato alla prestigiosa Youth League, competizione affrontata indossando la maglia della Polisportiva Santa Maria del presidente Tavassi.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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