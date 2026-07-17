IL CAMPIONCINO CESA HA FIRMATO CON IL BENEVENTO

Nuova avventura professionistica per Nathan Cesa. Il giovane calciatore, classe 2016, ha firmato ufficialmente con il Benevento Calcio ed entrerà a far parte della categoria Under 11 per la prossima stagione sportiva 2026/2027.Si tratta di un traguardo meritato, arrivato dopo sei anni intensi e ricchi di crescita trascorsi con la maglia dell’ASD Preturo. Il percorso di Nathan è stato caratterizzato da una grandissima dedizione: negli anni ha infatti svolto doppi allenamenti costanti e sessioni di tecnica individuale avanzata con la Polisportiva Agrese e con la scuola calcio F6 di Salvatore Fresi. Ha partecipato alla prestigiosa Youth League, competizione affrontata indossando la maglia della Polisportiva Santa Maria del presidente Tavassi.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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