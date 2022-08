E’ spasmodica l’attesa al club Juventus Andrea Fortunato di Angri dove venerdì 5 agosto l’azzurro delle notti magiche e bomber della Juventus sarà ospite alla caffetteria Amore.

IL COMUNICATO INTERNO DEL CLUB

#Soci Fantastici dello #JOFC #ANGRI Trentatreanni di #STORIACLUB e con il RINNOVO di quest anno a OFFICIAL FAN CLUB, siamo arrivati al DECIMO ANNO CONSECUTIVO. E in occasione della #PRIMASTELLA e per ringraziare sia voi, che la Sez. Esterna di #JUVESUVIANI che da anni supporta il Nostro Sodalizio, ABBIAMO ORGANIZZATO una serata #EVENTO insieme alle Vostre Famiglie, in compagnia dell’EROE di #NOTTIMAGICHE : #Totò #SCHILLACI. Per tutte le Info in merito, segue la Locandina. il #CONSIGLIO #DIRETTIVO.

LA SERATA ALLA CAFFETTERIA AMORE

I soci del club, i simpatizzanti della Juventus e di tutte le squadre possibili ,gente comune sono stati invitati dal club Juventus Andrea Fortunato di Angri alla caffetteria Amore per accogliere Totò Scillaci un grandissimo calciatore e personaggio. L’ex giocatore farà prima tappa alla sede del club ma solo per qualche minuto prima di abbracciare gli sportivi alla caffettria Amore la quale sarà gremita in ogni di posto. L’appuntamento è alle 20,30 e si concluderà alle 22,00 con il saluto al campione da parte del presidente del club, del direttivo e dei sci tutti ma anche della gente che farà certamente di tutto pur di farsi una foto con il grande protagonista delle notti magiche di Italia 90. L’evento sarà teletrasmesso in diretta tv e rimarrà in on demand da canalecinquetv.it (clicca qua per vedere). In basso i saluti di Totò Schillaci e alcuni dei suoi goal. Sergio Vessicchio condurrà i lavori dell’importante serata.

