“Una partita giocata in un silenzio“. Non nasconde la propria delusione il presidente Nicola Savino, dopo avere constatato ieri pomeriggio che il FC Costa d’Amalfi é stato totalmente abbandonato dalle istituzioni, dal territorio, dai tifosi.

Il tutto, nonostante gli ingenti investimenti effettuati anche in questa stagione, dopo avere portato per la prima volta nella sua storia la squadra costiera in serie D.

