IL DERBY ALLA BATTIPAGLIESE BATTUTA L’EBOLITANA CI PENSA RIPA 2-3

In un derby infuocato e attesissimo, la Battipagliese si impone per 3-2 sull’Ebolitana, consolidando il primato in classifica. La squadra allenata da Calabrese ha chiuso il primo tempo con un secco 2-0, grazie a una partenza fulminante. Tuttavia, l’Ebolitana ha reagito con grande determinazione all’inizio della ripresa, riuscendo a pareggiare in appena tre minuti.

A decidere l’incontro è stato il solito Ripa, che con freddezza ha siglato il gol della vittoria, regalando ai bianconeri tre punti fondamentali.

A Battipaglia, in Piazza Madonnina, una folla entusiasta ha seguito l’incontro su maxischermo, incitando la squadra con cori incessanti. Al triplice fischio, la piazza si è lasciata andare a scene di gioia e festeggiamenti, con i tifosi che hanno celebrato la vittoria come un trionfo.

Termina con una vittoria della Battipagliese al Dirceu di Eboli, il big match, il derby della Piana del sele.Non basta la grinta alla squadra di De Cesare, rimasta in nove per due espulsioni. La cronaca. Il derby della Piana del Sele inizia in sordina, nel silenzio del Dirceu, a causa della decisione del Prefetto di far disputare l’incontro a porte chiuse. Su invito della società ebolitana presente in tribuna, l’arbitro internazionale Pietro D’Elia. Prima azione dopo nove di gioco: Fois si inserisce sulla sinistra e lascia partire un rasoterra deviato. Un minuto dopo rispondono gli ospiti con Riberio:diagonale parato da Tesoniero. Occasione ghiotta per l’Ebolitana con Cirasuolo al 25 esimo: l’attaccante entra in area ma a tu per tu con Trapani si allunga la sfera. Passano undici minuti e sempre Cirasuolo,imbeccato da Cassata, lascia partire un bolide dal limite dell’area che termina alto sulla traversa. Si sblocca il derby al 41 esimo: Spagnuolo entra in area e trafigge Tesoniero. Due minuti dopo, doppio vantaggio ospite: stoccata dai 25 metri di Pipolo, palla che si insacca alle spalle dell’estremo difensore ebolitano. Tre minuti di recupero e duplice fischio. Squadre negli spogliatoi. Termina il primo tempo. Le due compagini rientrano in campo, si attende la reazione dell’Ebolitana. Accorcia le distanze Tedesco appena entrato, dopo 4 di gioco. Entra in area e mette in rete. Rigore al settimo per strattonata in area su Giordano. Sul dischetto sempre Tedesco realizza il pareggio. Pericolosa l’Ebolitana al 27 esimo con un tiro insidioso di Tedesco. Espulso al 29 esimo Gaita per fallo su Formicola. Padroni di casa in dieci. Trova il vantaggio la battipagliese con Ripa, bravo a trovare un gran tiro dal limite dell’area. Ebolitana in nove, per l’espulsione di Tedesco, per una gomitata ai danni di Olmos. Dopo 6 minuti di recupero, termina il derby.