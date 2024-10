IL MOMENTO DEL CALCIO ITALIANO E LE PROSPETTIVE DELLA SALERNITANA di Sergio Vessicchio

Gli arresti di Milano che hanno decapitato le curve di Milan e Inter sono solo la punta di un icemberg di un malessere consolidato. Il più delle volte dietro gli ultras vi sono fenomeni malavitosi perchè il giro di affari è enorme. Il problme è nazionale, nel caso della Juventus Andrea Agnelli denunciò tutto, quuesta volta l’Inter è caduta nelle rete parlando con dei suoi esponenti con alcuni degli arrestati e rovinando in una forma collaborativa pericolosa, il Milan ha subito la vicenda. De Laurentis da sempre ha alzato il muro contro la camorra non permettendo ingerenze e si è trovato contro comune, tifosi e pubblico perchè la malavita non entrando nel Napoli ha fatto breccia nelle istituzioni e si è rivoltata contro il presidente azzurro. Un fenomeno nazionale come ha detto il procuratore anti mafia da debbellare assolutamente ma i club in queste dinamiche sono chiaramente lasciate sole. In capo al campionato di serie A c’è un Napoli molto efficace già con il marchio Antonio Conte segue la Juventus con una difesa rocciosa unica imbattuta in Europa in campionato ma con serie problemi in attacco nonostante i 9 goal e il capocannoniere del campionato Dusan Vlaovich. Milan e Intere ancora sono da definire mentre la Lazio sembra ormai lanciata e la Roma ha già dovuto cambiare l’allenatore. Il Torino ha perso la leaderschip in casa con la Lazio mentre i granata del sud in serie B non vivono momenti molto serene. La rocambolesca estate quasi come quelle stagioni estive del pre Lotito ha portato ad una rabbrecciata situazione targata Petrachi- Martusciello ma i risutati non arrivano. La squadra segna poco anche se costruisce abbastanza, si trova al 15esimo posto con 8 punti, 10 goal subiti, 9 realizzati, due vittorie, 2 pareggi, tre sconfitte. Al vertice c’è l’ex Pippo Inzaghi con il Pisa a 14 punti a solo sei dai granata i quali però sono in piena lotta play out e ad un passo dai play off. La caratteristica della cadetteria è proprio questa si è sempre in mezzo a qualcosa per cui non bisogna perdere mai la concentrazione e rimanere sempre sul pezzo, non ci si può distrarre mai altrimenti si finisce per rimanere fuori dai giochi ed in questo momento la Salernitana è in gioco per tutti gli obiettivi. Sergio Vessicchio

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...