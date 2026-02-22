IL MONOPOLI VINCE ALL’ARECHI PER LA SALERNITANA E’ NOTTE FONDA

Finisce così il match all’Arechi! Gli occhi erano puntati sullo Stadio Arechi di Salerno, teatro della sfida tra la Salernitana e il Monopoli che ha regalato emozioni fortissime.

I padroni di casa, terzi in classifica, hanno provato a condurre la gara fin dall’inizio del match. Un incontro che ha visto la formazione di Raffaele spingere con grande insistenza, senza però riuscire a trovare il varco giusto nella solidissima retroguardia ospite.

Gara di immenso carattere per il Monopoli. Gli ospiti, ora sesti con 43 punti, hanno lottato su ogni pallone dimostrando una tenuta mentale impeccabile e una gestione della partita estremamente lucida, nonostante la pressione costante esercitata dai granata.

Il finale ha sancito la vittoria del Monopoli per 0-1. A risolvere la sfida è stata un’autentica magia di Scipioni: un gol pazzesco da centrocampo che ha sorpreso tutti, decidendo l’incontro e regalando ai pugliesi un successo storico in trasferta.

