Tutto fermo, non si muove niente e siamo curisosi di sapere a che punto sta il New Basket Agropoli.Abbiamo sentito a proposito il presidente Angelo Farese:

Presidente, quando comincerà il campionato della New Basket Agropoli? La situazione in questo

momento a livello federale com’è?

Sergio, volevo fare innanzitutto gli auguri di Buon Anno a te e ai tuoi lettori, a tutti i nostri tifosi e a tutte le

persone che, in vari modi, sono vicine al New Basket Agropoli. Una data certa sull’inizio del campionato

ancora non c’è. Tuttavia, da parte della F.I.P. e del Comitato Regionale c’è la volontà di voler ripartire quanto

prima. Una data presumibile è fine febbraio. Le varie società sono in costante contatto con la FIP Campania

che da pochi mesi ha eletto il nuovo presidente Antonio Caliendo. Tutti siamo ben consapevoli che la

ripartenza dipenderà dal costante miglioramento della situazione epidemiologica e dall’allentamento e

revisione dei provvedimenti governativi, fin ora molto ostativi. Il campionato di C Gold al momento

comprende tredici squadre (tre calabresi, una molisana, nove campane), essendoci già stata la defezione di

Catanzaro. Sicuramente verrà rivista la formula. Si ipotizza una prima fase con due gironi (andata e ritorno) e

una seconda fase che prevede play-off e play-out. Auspico l’adozione di un protocollo stringente che assicuri

tutela alla saluta di atleti, staff e dirigenti e che dia una totale garanzia sulla prosecuzione senza ulteriori

interruzioni delle attività e delle competizioni.

In questi mesi cosa avete programmato?

Sono stati mesi molto difficili. Stiamo attraversando ancora un tunnel lunghissimo e poco illuminato. La New

Basket Agropoli però è molto fortunata. Ha tifosi splendidi, istituzioni vicine e partecipi, nelle figure del

sindaco Adamo Coppola, dell’assessore allo sport Giuseppe Cammarota, dei funzionari Gino Motta ed

Eugenio Del Duca, main sponsor d’eccellenza (Tesi – Elysium, nelle persone dei fratelli Punzo; BCC

Buccino e Comuni Cilentani, nella figura del presidente Lucio Alfieri; Decò-MD nella figura del sig.

Carmelo Infante; Assicurazioni Generali di Mariagrazia Musto; Olivetti, nella persona di Adolfo La Greca), i

molteplici partners che con il loro apporto rendono Agropoli una realtà cestistica stimata e rispettata. In

conclusione, abbiamo programmato la continuazione del percorso interrotto ormai un anno fa.

Ci può fare riferimento a roster della squadra e dello staff?

La prima cosa (facile) è stata la riconferma dello staff tecnico: coach Franco Lepre, assistant coach alla prima

squadra Fabrizio Rosolino (nonché allenatore dell’Under 18 d’Eccellenza), preparatore atletico Antonio

Moliterno e il fisioterapista Domenico Nese.

Abbiamo la fortuna di avere come partner la FisioMedica-Centro Medico e Riabilitativo dei dott.ri Serra e

Schettino.

Il roster è così costituito:

Luigi Borrelli, (capitano) guardia, play

Giuseppe Lepre, guardia, play

Antonio Lepre, play

Arturo Farese, guardia

Radomir Pekic, ala, guardia

Federico Pierleoni, guardia

Amedeo Norci, ala, guardia

Filippo Cordici, ala-centro

Valentas Tarolis, ala-centro

Francesco Scala, ala centro

Francesco Cantarella, guardia

Giuseppe Salerno, guardia

Vincenzo Salerno, guardia

Marco Prearo, guardia

David Botti, guardia

Davide D’Angelo, guardia

Le ambizioni del club quali sono?

Era facile immaginare che sarebbe stato un anno molto difficile e quindi necessariamente di transizione, che

però doveva altresì servirci a far crescere le realtà locali, nello specifico i giovani di Agropoli. Pertanto,

abbiamo agito in tal senso.

Quanto pesano e quanto sono di aiuto i due campionati di A2 fatti dalla Polisportiva Basket Agropoli sul vostro lavoro?

Il basket agropolese deve ricordare quei due anni “irripetibili”, però non deve assolutamente dimenticare il

primo campo in terra battuta e le molteplici figure umane che hanno profuso impegno e passione per questo

sport. Non bisogna mai perdere di vista la realtà del territorio, le sue potenzialità economiche e sociali. Solo

grazie a queste prerogative si potrà lavorare per ottimizzare ogni aspetto evitando dannose e inutili dispersioni

di risorse e di energie.

Quali sono i presupposti con i quali ripartite?

Ripartiamo per ben figurare e per avere un evidente processo di crescita in tutte le competizioni sia senior che

giovanili.

Puntate sempre sui giovani locali?

Quest’anno si è fatto un passo che ritengo vitale per il proseguo del basket ad Agropoli. Le società New Basket

Agropoli, Polisportiva Basket Agropoli e Olimpia Basket Agropoli hanno riunito in un’unica struttura le

proprie attività sportive al fine di coordinarle e renderle più efficaci per il fondamentale comune obiettivo, il

potenziamento e la crescita della pallacanestro nel nostro territorio. Quando dico nostro territorio intendo

Agropoli e il Cilento tutto.

Tutto ciò comporta ad avere

la prima squadra nel campionato di serie C Gold.

i quasi cento atleti del settore giovanile che parteciperanno ai campionati Under 13, U14, U15, U16.

Under 18 che parteciperà al Campionato d’Eccellenza

Grazie a queste prerogative si lavorerà per ottimizzare ogni aspetto a partire dal consolidamento delle forze in

campo.

A livello societario come siete messi?

Dopo i fasti della serie B e della serie A2, stagioni sofferte e deludenti hanno lasciato un vuoto che un gruppo cospicuo di persone ha sentito la necessità e ha avuto la volontà di colmare, partecipando tre anni fa alla neonata serie C Gold attraverso la costituzione di una nuova società. Una società sportiva non ha fine di lucro ma finalità sociali e sportive. Lo scopo era ed è infatti quello di ridare ad Agropoli e al Cilento un punto riferimento sportivo e di aggregazione che renda orgogliosi dell’appartenenza a questa comunità e al nostro territorio. Oltre all’aiuto di questo cospicuo numero di persone abbiamo trovato il sostegno economico di aziende che hanno condiviso con noi mission e reso possibile il sogno. Siamo altresì consapevoli che quante più persone si uniscono per raggiungere uno scopo condiviso, migliore e più ambizioso sarà il risultato finale. Il mio ultimo pensiero va ai tifosi che, mi auguro, possano a breve ritornare a riempire gli spalti del Palazzetto A. Di Concilio. Il pubblico è sempre stato familiare e attento agli aspetti positivi dello sport. Forza New Basket Agropoli