Terza vittoria per la New Basket Agropoli e primo posto conquistato La New Basket Agropoli passa anche contro Angri e si attesta al primo posto in classifica con sei punti. Una sfida che la compagine di coach Lepre prende subito di petto e comanda fin dal primo secondo, chiudendo al suono della sirena finale con 23 punti di differenza (76-53) rispetto all’avversario. Dopo la vittoria con il Rende di domenica scorsa, nella contesa di questa sera, i cilentani hanno confermato il momento positivo. Adesso, poco tempo per rifiatare perché sabato c’è già un’altra gara, contro Cercola in trasferta.

E’ l’ultima del girone di andata, prima della sosta pasquale. Queste le parole di coach Franco Lepre a margine dell’incontro: “nei primi due quarti abbiamo preso il vantaggio che poi abbiamo amministrato e mantenuto fino al termine. Abbiamo fatto quello che volevamo fare, essendo molto intensi fin dall’inizio. Avevo chiesto un approccio diverso ai miei ragazzi per non essere costretti a rincorrere come è successo contro il Rende. E così è stato e per questo motivo sono soddisfatto”. Tutto il roster in rotazione: “ho dato la possibilità a tutti di entrare in campo e ognuno ha fatto la propria parte”. Ma il primo posto in classifica non muta gli obiettivi: “il nostro scopo è quello della crescita, più partite vinciamo meglio è. Siamo abbastanza freschi nonostante gli impegni ravvicinati, segno che il lavoro di preparazione fatto sta dando i suoi frutti. Ne approfitto per ringraziare tutto lo staff, sia il preparatore atletico Antonio Molinaro che il mio secondo, Fabrizio Rosolino per l’importante lavoro certosino che fa di scouting, in occasione di ogni preparazione di gara. Infine il fisioterapista Domenico Nese. Mi stanno dando una grande mano, per me sono molto importanti”. TABELLINO NEW BASKET AGROPOLI – PALLACANESTRO ANGRI 76 – 53 NEW BASKET AGROPOLI: Di Mauro 12, Lepre 16, Tarolis 13, Cordici 13, Borrelli 5, Pekic 6, Farese 4, Salerno G. 2, Salerno V. 2, Norci 3, D’Angelo, Botti. Allenatore: Lepre Parziali: 18-1; 15-7; 18-19; 25-26