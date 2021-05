Cade sul parquet di Forio di Ischia, la New Basket Agropoli che questo pomeriggio è stato sconfitto per 84-74. Una gara molto intensa, giocata a ritmi alti tra due compagini candidate alla promozione. I cilentani, nonostante gli acciacchi di Pekic e di Borrelli, ha dominato per buona parte della gara, cedendo poi il passo ai partenopei verso la fine. Ma nulla è perduto perché in caso di successo nella prossima gara, i cilentani staccheranno il biglietto per i play off. La gara, la quinta ed ultima della fase a orologio, vedrà affrontarsi New Basket Agropoli e Benevento al Pala “Di Concilio” di Agropoli, domenica 30 maggio alle ore 18.00.

Questo il commento di coach Franco Lepre sulla gara: “Abbiamo perso ma per tre quarti e più siamo stati avanti a Forio. Una squadra la nostra che non perde da 11-12 gare nonostante gli infortuni. E’ stata una bella partita quella di oggi in cui sono stati gli episodi a portare poi la vittoria agli avversari. Adesso la testa è già a domenica quando affronteremo Benevento. Se vinciamo siamo nei play off. I nostri rischi ce li prenderemo e daremo il massimo, sapendo di potercela giocare con tutti. Ma dobbiamo arrivare al prossimo appuntamento nelle migliori condizioni possibili, fisiche e mentali”.