Domenica 2 maggio la New Basket Agropoli vuole la vittoria contro Cercola per confermare il secondo posto, gara alle ore 19.00

Vuole chiudere in bellezza la prima fase del campionato la New Basket Agropoli che domenica 2 maggio, alle ore 19.00, affronterà al Pala “Di Concilio” di Agropoli, Basket Cercola. All’andata finì con una sconfitta per i cilentani, che cercano tra le mura amiche la rivincita e i due punti per farsi trovare in ottima posizione al fine di poter affrontare al meglio la fase a orologio. I delfini vengono da tre vittorie consecutive e sono in un momento ottimale anche dal punto di vista del morale e della fiducia.

Ci crede coach Franco Lepre che vuole la vittoria: “Ci teniamo a chiudere bene la fase regolare e a consolidare il secondo posto, al di là di cosa fanno le altre squadre. All’andata abbiamo regalato i due punti al Cercola, facendo forse la nostra peggiore prestazione fuori casa. Ci teniamo a far bene e a confermarci perché veniamo da un buon momento, stiamo giocando bene, i ragazzi sono in fiducia. Siamo arrivati nel momento importante della stagione nelle condizioni giuste. Ci aspetta una partita dura, maschia, Cercola è una squadra che gioca sempre con alta intensità quindi dobbiamo essere pronti a fronteggiarli in mezzo al campo, solo così le nostre qualità tecniche e tattiche possono venire fuori. Siamo molto concentrati: vogliamo portare a casa i due punti e poi pensare alla fase a orologio, per la quale ci siamo conquistati il diritto a disputare tre gare in casa su cinque. Un ottimo risultato per tutti”.