Il Pala “Di Concilio” porta fortuna alla New Basket Agropoli che torna a vincere contro Salerno per 74-61. Una gara che i cilentani hanno comandato fin dall’inizio, dimostrando di avere le potenzialità per poter dire la propria in questo campionato. Tutti i giocatori entrati in campo hanno dato il massimo, conquistando una vittoria importante per il prosieguo della stagione. Recuperato anche Pekic che, sebbene non al cento per cento, ha dato il suo contributo. Prossimo appuntamento, quello infrasettimanale, giovedì 22 aprile contro Angri in trasferta.

Soddisfatto coach Franco Lepre: “Abbiamo fatto forse la migliore gara di quest’anno. E’ stata molto fisica. A differenza dell’andata loro avevano anche un lituano in squadra, che ha nella fisicità il proprio punto di forza. Ma noi abbiamo retto bene, facendo un ottimo lavoro, per intensità e attenzione. Abbiamo peraltro preso anche un buon margine: abbiamo vinto con una differenza di 13 punti; loro vinsero per 3 punti di differenza. Sono davvero contento di tutti e 12 i miei ragazzi che sono scesi in campo. In difesa e in attacco sono stati encomiabili, concedendo davvero poco”.