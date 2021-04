La New Basket Agropoli batte Angri e sale al secondo posto. Domenica trasferta a Rende

Vittoria in trasferta per la New Basket Agropoli che ieri sera ha battuto nell’overtime Angri per 81-76. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per i delfini che salgono così a dieci punti. La compagine di coach Lepre ha iniziato a comandare fin dal primo quarto, lasciando un margine di 10 punti sull’avversario, guadagnando terreno tra secondo e terzo quarto, arrivando poi alla perfetta parità al termine dei tempi regolamentari. Nell’overtime la battaglia è andata avanti, con i cilentani che sono stati più cinici e fisici, riuscendo a conquistare i due punti.

Questo il commento di coach Franco Lepre: “abbiamo portato a casa i due punti e questo è importante per dare continuità al buon lavoro fatto con Salerno. E’ stata una gara molto fisica: ci aspettavamo una Angri diversa dall’andata e così è stato. Noi abbiamo avuto all’ultimo momento due tegole: l’assenza di Marco di Mauro e Pekic non al meglio, ma siamo stati bravi a sopperire a queste due situazioni. Anche nell’overtime abbiamo saputo reagire. E’ stata una grande prova di maturità e di carattere su un campo difficile e sotto questo aspetto sono contento”. Ora testa a Rende: “domenica saremo di scena contro il Rende in trasferta, squadra a cui piace lavorare in campo aperto. In questi scontri così ravvicinati dobbiamo recuperare le energie e lavorare sulla parte atletica. Ci tocca gestire la situazione infortuni e quella del recupero fisico e mentale dei ragazzi. Dobbiamo conquistare i due punti, ora siamo secondi, ma vincere significherebbe metterci in una posizione comoda per l’eventuale fase a orologio, in virtù anche del fatto che è cambiata la formula e a sfidarsi per la promozione diretta in serie B saranno le prime due classificate dei gironi A e B”.

TABELLINO

ANGRI PALLACANESTRO – NEW BASKET AGROPOLI – PALL. SALERNO 76 – 81

NEW BASKET AGROPOLI: Tarolis 30, Pekic 9, Borrelli 14, Lepre 2, Cinalli 11, Farese 8, Cordici 7, Lepre 2. Allenatore: Lepre

Parziali: 13-23; 17-14; 18-16; 21-16; 7-12