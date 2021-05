Terza vittoria di fila per la New Basket Agropoli nella fase a orologio

Dopo una gara molto combattuta la New Basket Agropoli, nella serata di ieri, ha battuto Irpinia. Tra le mura amiche del Pala “Di Concilio” di Agropoli i cilentani hanno imposto il proprio ritmo di gioco, avendo al termine dei 40 minuti, la meglio sulla compagine irpina. E’ la terza gara su tre che i locali vincono nella fase a orologio. Ma non è tempo di fermarsi, perché giovedì 27 maggio, alle 16.30, è in programma un’altra gara contro Forio di Ischia, a Pozzuoli. Una gara da vincere per continuare il cammino virtuoso iniziato, in chiave play off.



Questo il commento di coach Franco Lepre: “E’ stata una gara dura come ci aspettavamo, ma siamo riusciti a vincerla, nonostante abbiamo Pekic a mezzo servizio, così come Borrelli. Importante era portare a casa i due punti e lo abbiamo fatto. Loro hanno avuto percentuali molto alte al tiro, ma abbiamo reagito con la nostra difesa nel momento opportuno e stringendo un po’ le maglie, abbiamo portato la partita dalla nostra parte. Stiamo continuando la rincorsa ai due posti play off che ci garantiscono le semifinali per l’accesso alla serie B”. “Sono contento del risultato – precisa – per me, per l’ambiente, per chi fa sacrifici per portare avanti questa realtà importante per la città di Agropoli. Teniamo vivo l’interesse per questo campionato. Noi speriamo di dire la nostra fino alla fine. Un grazie speciale – sottolinea – va ai ragazzi che stringono i denti e, nonostante siano infortunati, scendono in campo sotto terapia e con antidolorifici pur di difendere i nostri colori e per la maglia”. E in merito al prossimo appuntamento di giovedì afferma: “Dobbiamo recuperare ora energie per essere pronti per la prossima sfida, che dobbiamo vincere”.