IL SALERNITANO LONGO BLOCCA LA SALERNITANA 0-0 ALL’ARECHI
La Salernitana spreca l’occasione del controsorpasso sul Catania, fermandosi sullo 0-0 all’Arechi contro un Crotone ordinato e determinato, che torna a fare punti dopo tre sconfitte consecutive.
Partita bloccata tatticamente, con i granata apparsi contratti e poco lucidi nella costruzione del gioco, nonostante il rientro in mediana di Capomaggio. Gli infortuni di Villa e Cabianca nel primo tempo hanno compromesso l’intera catena di sinistra, costringendo il tecnico Giuseppe Raffaele a rivedere più volte l’assetto tattico.
Nella ripresa la Salernitana ha provato a premere, ma senza riuscire a sfondare la difesa calabrese. Finale di gara incandescente: proteste vibranti dei granata per due falli di mano in area del Crotone nei minuti di recupero, entrambi non sanzionati dall’arbitro Drigo, dopo il doppio intervento del sistema FVS.
A fine gara nervosismo in panchina, con Raffaele trattenuto a fatica dallo staff tecnico e dal direttore sportivo Faggiano. Un punto che lascia l’amaro in bocca ai tifosi granata e mantiene inalterati gli equilibri in vetta alla classifica.