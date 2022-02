Primo trofeo della stagione in palio. Atto finale di un cammino lungo e tortuoso. La Coppa Italia Angelo Zeoli è giunta alla fase conclusiva, il match secco dello Stadio Romeo Menti mette davanti la Virtus Campania Ponticelli, che in settimana ha salutato mister Stefano Liquidato e accolto il tecnico Giovanni Roseo, e il San Marzano. L’una impegnata nel Girone A, l’altra chiamata dall’alta classifica del Girone C: i riflettori dell’Eccellenza campana sono puntati sul terreno verde di Castellammare di Stabia.

Partita equilibrata all’avvio, entrambe le squadre provano a costruire ma le difese sono attente e non lasciano spazi utili. Il primo affondo è un traversone teso di Camara per i salernitani, Avino fa buona guardia. Al 9’ punizione magistrale di Marotta, la traversa nega la gioia ai ragazzi di Egidio Pirozzi: sulla ribattuta, il pallone arriva a Dentice che non impatta bene. Al 13’ Marotta semina il panico e scodella al centro, Nuvoli calcia a botta sicura: Avino compie un miracolo sulla linea e devia in angolo. Al 18’ la Virtus passa in vantaggio alla prima manovra d’attacco col destro preciso di Porcaro che sfrutta un suggerimento dalla destra e batte Palladino. Replica subito il San Marzano con Meloni, Avino chiude ancora lo specchio. Al 26’ il team di Ponticelli si distende e Chiariello è costretto all’anticipo acrobatico per non consentire a Spilabotte di raddoppiare. Due minuti dopo, sul ribaltamento di fronte, Avino si oppone a Meloni da due passi. Passa la mezza’ora, Velotti vola sugli sviluppi di una battuta dalla bandiera: l’estremo difensore biancorosso è in stato di grazia. Nel recupero della prima frazione, Velotti infila il pallone sotto le gambe di Avino e fa 1-1 al Menti.

Ripresa che si inaugura con una giocata d’attacco dei salernitani con Marotta che, da posizione defilata, calcia abbondantemente alto. Al 50′ è Meloni ad avvicinarsi alla rimonta: Avino blocca senza troppi problemi. I biancorossi ritrovano fiducia e al 57′ Spilabotte si fa vedere in zona avanzata con un tentativo neutralizzato da Palladino. Il portiere di Pirozzi, al 70′, commette una leggerezza su una battuta di un corner: la Virtus non approfitta della situazione e il risultato resta bloccato. Al 75′ il San Marzano completa il ribaltone. È Marotta l’uomo più ispirato: il numero dieci fa tutto da solo, dialoga con Matute, entra in area e deposita alle spalle di Avino che cerca di opporsi senza successo. All’81’ Meloni riceve e scarica un sinistro con poche pretese. All’87’ destro secco del subentrato di Potenza, Avino immobile e pallone di poco fuori. Non succede nulla negli otto minuti di recupero, il San Marzano vince la finale del Menti contro la Virtus Campania.

Il tabellino

Virtus Campania (4-3-3): Avino, Porcaro, Puccinelli, Polverino, Ciaravolo, Cardone (15′ Napolitano G.), Rinaldi (79′ Varriale), Avolio, Granato (90′ Visciano), Spilabotte, Ventola (61’ Fragiello). A disposizione: Napolitano N., Sivero, Tortora, Cerrone, Galasso. Allenatore: Giovanni Roseo

San Marzano (4-3-3): Palladino, Dentice (97′ Colarusso), Chiariello, Velotti, Fernando (71′ Franza), Nuvoli, Lettieri, Matute, Camara (92′ Caso), Meloni (88′ Liccardi), Marotta (82′ Potenza). A disposizione: Pedace, Spinola, Tranchino, Maiorano. Allenatore: Egidio Pirozzi

Arbitro: Francesco Illiano di Napoli

Assistenti: Vincenzo Evangelista di Avellino e Gianluca Guerra di Nola

Marcatori: 18’ Porcaro (VC), 45’+1’ Velotti (SM), 75′ Marotta (SM)