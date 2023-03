IL VALLO DI DIANO E’ IN SERIE A CON LO SPORTING SALA CONSILINA ESPLODE LA FESTA

L’ANNO PROSSIMO SARANNO 5 LE CAMPANE DI CALCIO A 5 IN SERIE A

Una scalata epica che porta l’intero territorio valdianese sul palcoscenico più alto del futsal nazionale, la Serie A ormai è certezza.

CORSARI A CANICATTI – Una gara al cardiopalma quella in terra siciliana, il Futsal Canicattì mai domo che a metà della prima frazione soccombe per 4 reti a 0, frutto delle marcature di un doppio Abdala, Stigliano e Brunelli. Negli ultimi minuti prima del riposo Heredia e Goncalves accorcia le distanze per il 2-4 all’intervallo, nel quale vengono espulsi per un parapiglia i locali Marino e Sirone e il gialloverde Filippo Teramo. La ripresa vede Goncalves e Furno infiammare la piazza, ma il pareggio dura pochi secondi, il tempo che Abdala firma la personale tripletta e il definitivo 5-4. Il pallone del match ha un sapore storico per l’argentino, che mette la ceralacca sulla promozione dei ragazzi di mister Fabio Oliva.

ESPLODE LA GIOIA – Al fischio finale la gioia di tutta la panchina dello Sporting, con gli applausi dei locali e del pubblico che rende omaggio all’avversario. Arrivano subito le parole del tecnico Oliva, portato in trionfo dai suoi: “È tutta loro, ho dei ragazzi eccezionali, un gruppo di collaboratori straordinario, ognuno di loro ha contribuito enormemente a questo traguardo. Dedico questa promozione alle mie bambine, Fabrizia e Ludovica, ed a mia moglie Simona, senza il loro supporto non potrei andare lontano”.

VALLO IN FESTA – Emozionato il presidente Antonio Detta che esulta: “Dietro questa vittoria c’è un intero territorio che ha spinto questi ragazzi che hanno meritato pienamente la promozione. Un obiettivo raggiunto grazie ad un gruppo squadra unico e uno staff eccezionale, lo Sporting Sala Consilina si è mosso all’unisono per questo sogno e merita di viverlo appieno. Ringrazio soprattutto tutti gli amici che ci sostengono, i dirigenti, le Autorità che ci hanno supportato, e infine ma non per ultimo la mia famiglia, che mi sostiene da anni in questa grande ed emozionante avventura”. Gli fa eco il copresidente Giuseppe Detta: “Un sogno che si realizza, cercata, voluta, conquistata, questa Serie A è tutta per noi adesso. Traguardo raggiunto? No, quello sarà il prossimo. Chi indossa questi colori deve sapere che il nostro motore è l’ambizione, ora godiamoci il momento”.

TORCIDA GIALLOVERDE – Sabato prossimo si torna tra le mura amiche del Centro Sportivo Meridionale, a San Rufo arrivano i castrojesi della Sicurlube Futsal, la squadra di Enna è in piena lotta playoff, mentre Brunelli è compagni vorranno tenere invariata la casella delle sconfitte ferma sullo 0. Non sarà dunque una sfilata quella del 1 aprile alle 18:00, di certo gli avversari cercheranno di tirare uno sgambetto, c’è tempo per pensarci, ora è tempo di festA.

