Sergio Vessicchio con Shevchenko nei giardini al centro di Agropoli

L’attuale ct della Nazionale ucraina, campione d’Europa con il Milan e Pallone d’oro, in un intervista al corriere della sera(clicca qua) esprime il desiderio di tornare ad Agropoli. Era il 1989 quando con gli esordienti, era la prima volta che usciva dalla sua terra, arrivò ad Agropoli con una squadra che per 7 undicesimi avrebbe partecipato ai mondiali con la sua Nazionale. C’è tutta una letteratura su quei giorni da noi raccontati attraverso tele Agropoli, il cd è nelle mani di Antonio Inverso caciotta il grande organizzatore. Spesso la Gazzetta dello sport ha indugiato sulla sua prestazione in semifinale quando al campo Caputo di Agropoli in venti minuti fece 5 goal (clicca qua). In quella squadra c’era anche Oleksij Mychajlyčenko ,fortissimo centrocampista centrale che giocò in serie A. Da qual giorno la città si innamorò di Shevechenko e il torneo internazionale Antonio e Rino Petrizzo Città di Agropoli ebbe un successo straordinario bloccato solo dalla pandemia. In quei giorni la stampa nazionale fece salire alla ribalta il fatto che prima della caduta del muro di Berlino, sarebbe caduto di li a poco, e durante la guerra fredda una squadra dell’Ex Urss e degli Stati Uniti si erano incontrati cosa, in quel momento, proibita dalle due potenze.

Ne abbiamo scritte di cose su quella presenza ad Agropoli di Sheva e tante altre cose saranno scritte e dette ancora, perchè quel bambino capace di vincere trofei importantissimi e di diventare l’uomo più importante della sua nazione di cui oggi è il commissario tecnico non ha mai dimenticato l’accoglienza ad Agropoli. perciò vuole tornare. peccato che non c’è un amministrazione capace perchè bisognerebbe dargli la cittadinanza onoraria, cosa che diciamo da circa 10 anni ma nessuno ci ha ascoltato. da tempo stiamo dicendo di chiamarlo presto per farlo ritornare. Ora Sheva chiama, la città risponda. Sergio Vessicchio