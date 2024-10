INIZIATIVA PER FIDELIZZARE I NEONATI ALLA BATTIPAGLIESE

La Battipagliese1929, in collaborazione con il comune di Battipaglia, organizza l’evento “Battipagliesi dalla nascita”. Ad ogni nato nel comune di Battipaglia, al momento della registrazione presso l’ufficio anagrafe di via Plava, verrà consegnata una maglia per neonato della Battipagliese con lo scopo e l’intento di indurre fin dalla nascita la battipagliesità e l’amore verso la Battipagliese.

L’evento sarà presentato alla stampa giovedì 24 ottobre alle ore 18 presso la Snai Playtime di viale Brodolini, 16, a Battipaglia, alla presenza del patron della Battipagliese Massimiliano Corrado, del direttore generale Alberto Lecce, del difensore della Battipagliese Luca Magliano e del delegato allo sport del comune di Battipaglia Pietro Cerullo.

