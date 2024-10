INVASIONE GRANATA A CREMONA

La passione granata non conosce confini. Già 710 tifosi della Salernitana hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti dello stadio Zini e sabato 26 ottobre, in Lombardia, si prevede un altro esodo di supporter del cavalluccio marino. Non era scontato ad inizio campionato – e neppure adesso, dopo il tonfo casalingo contro lo Spezia – beneficiare della consueta spinta dello zoccolo duro del tifo organizzato.

La Salernitana, invece, ha saputo conquistare il supporto del pubblico amico, che apprezza la forza d’animo, il tentativo di costruire sempre gioco e fare la partita, ma anche l’unità d’intenti che fa da collante, all’interno del gruppo. Mancano alcuni giorni alla conclusione della prevendita ed è probabile che il numero di tifosi si ingrossi ulteriormente nell’immediatezza del match, sfruttando anche i “rinforzi” dei salernitani residenti al Nord. A conti fatti, saranno circa mille i cuori granata presenti nel settore ospiti.

