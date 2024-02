INZAGHI: “GIOCA DIA” ALLENAMENTO CON I TIFOSI GRANDE AFFLUENZA MANOLAS SUBITO ALL’ARECHI

Salernitana – Empoli, pre partita mister Inzaghi: “Siamo molto contenti dell’affetto della gente. Io penso che siamo pronti, la squadra si allena bene e ci sono stati tanti nuovi arrivi. Abbiamo una grande occasione davanti alla nostra gente di fare una grande partita. Coulibaly è la prima volta che lo vedo oggi, ieri era molto stanco. Ci è mancato un giocatore fondamentale, devo ancora parlare con il ragazzo e valutare se è il caso di metterlo dall’inizio. Dia e’ pronto e giocherà. Ringrazio il presidente e il direttore, domani vedrò se potrò convocarlo. Fino a ieri Manolas si allena da solo, sono molto contento del suo arrivo. L’ho sentito molto carico. Fazio cerchiamo di recuperarlo dopo la gara con l’Inter.”

Erano circa 2mila i tifosi della Salernitana all’Arechi all’allenamento a porte aperte della squadra di Pippo Inzaghi. Fiducia, entusiasmo e speranza per la gara di domani contro l’Empoli. Il pubblico ha caricato la squadra durante la seduta applaudendo i vecchi e dando il benvenuto ai nuovi acquisti. Tra i quali anche Kostas Manolas che nel pomeriggio è giunto a Salerno per la firma e ha fatto capolino all’Arechi. Cori per Candreva, Boateng e Ochoa. A fine allenamento squadra sotto la curva e discorso dei tifosi: “Noi e voi siamo una cosa sola da oggi fino alla fine del campionato. Grazie a chi è rimasto e chi ha accettato di venire a Salerno per cercare di portare in porto questa impresa”

“Difendiamola questa Serie A” il coro che ha accompagnato l’ingresso sul rettangolo verde della squadra che si è recata sotto la Curva Sud Siberiano a ricambiare con un applauso il sostegno ricevuto. Poi la sessione di allenamento è cominciata regolarmente con i ragazzi che hanno svolto un lavoro tattico agli ordini di Mister Pippo Inzaghi. A bordo campo presente anche il direttore generale Walter Sabatini che ha concluso in giornata l’ultimo innesto in rosa con l’ingaggio dell’esperto difensore Manolas.

Full immersion per Kostas Manolas, l’ultimo rinforzo arrivato oggi in casa Salernitana e subito a contatto con l’ambiente granata. Il difensore greco, arrivato verso le 13 all’aeroporto di Napoli Capodichino ha raggiunto in auto Salerno per depositare i bagagli in albergo e dirigersi velocemente all’Arechi dove alle 15:00 era in programma la seduta di allenamento a porte aperte in vista della delicata sfida salvezza di domani contro l’Empoli.

Dinanzi a lui i circa 2000 tifosi presenti sui gradoni della Curva Sud Siberiano e giunti per sostenere ed incitare la squadra al raggiungimento di “un’utopica” salvezza. Applausi per Manolas che ha subito fatto un giro di campo andando a salutare i presenti e ricevendo un caloroso benvenuto.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...