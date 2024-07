LA BATTIPAGLIESE RIPARTE DA YURI CALABRESE IN PANCHINA

BATTIPAGLIA. La Battipagliese1929 è lieta di annunciare la riconferma dell’avvocato Jury Calabrese come allenatore della prima squadra. Dopo il terzo posto della passata stagione, la finale di coppa Campania conquistata, i 22 risultati utili consecutivi, la società ha ritenuto opportuno, con piena convinzione tra le parti, di riconfermare per la prossima stagione sportiva il tecnico di Battipaglia sulla panchina bianconera. Insieme a Calabrese annunciamo anche la riconferma del suo staff: Aniello Adesso come allenatore in seconda e Leandro Saracco come preparatore atletico.

