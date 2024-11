LA BATTIPAGLIESE VINCE IL DERBY CON L’AGROPOLI CALABRESE SALVA LA PANCHINA 2-0

Nella decima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ritorna alla vittoria battendo allo stadio “Pastena” (con le porte chiuse per la squalifica del terreno di gioco dopo i fatti di mercoledì a Scafati) l’Agropoli con il risultato di 2 a 0. La prima frazione di gioco su ritmi molto bassi e non ne beneficia sicuramente lo spettacolo. Poche e sporadiche, infatti, le occasioni degne di nota. Al 1’ calcio di punizione di Formicola dal limite parato a terra da Grieco. Poi tre occasioni per l’Agropoli con Di Pasquale, Osuwu e Tegolo che non inquadrano lo specchio della porta. In chiusura di tempo ci prova anche Suozzo per i padroni di casa ma il suo tiro dal limite viene parato da Grieco. Molto più vivace e pimpante il secondo tempo. Grieco dice di no prima a Formicola e poi ad Olmos; risponde l’Agropoli con una tripla occasione ribattuta dalla difesa della Battipagliese; fino ad arrivare al vantaggio della Battipagliese con Calvanese su azione di calcio d’angolo: incornata perfetta dell’ex dell’incontro. Passano dieci minuti e la Battipagliese raddoppia: azione personale di Formicola che taglia in due l’area di rigore e col sinistro batte Grieco sul suo palo. L’Agropoli si scioglie come neve al sole e la Battipagliese amministra senza grattacapi.

BATTIPAGLIESE: Trapani, Pipolo (dal 1’s.t. Tarcinale), Olmos, Brogna (dal 32’s.t. Ribeiro), Formicola, Boglic, Picaro (dal 22’s.t. Manco), Zoppino, Spagnuolo (dal 42’s.t. Saviello), Calvanese, Suozzo (dal 22’s.t. Parisi). A disposizione: Borrelli, Sangiovanni, Cirone, Cafaro. Allenatore: Calabrese

AGROPOLI: Grieco, Ramacciotti, Gaudino (dal 32’s.t. Chiumiento), Ferraiolo, Margiotta, Di Pasquale, Osuwu, Chietti, Riccio, Tegolo (dal 15’s.t. Giordano), Cusanno. A disposizione: Caravano, Battipaglia, D’Agostino, D’Andrea, Franco, Giannini. Allenatore: Ferullo

RETI: 15’s.t. Calvanese, 25’s.t. Formicola

ARBITRO: Signora D’Ambrosi di Nocera Inferiore

ASSISTENTI: Signor Petruzziello di Avellino e Infante di Castellammare di Stabia

NOTE: La partita si è disputata a porte chiuse. Ammoniti: Gaudino, Di Pasquale, Brogna, Calvanese e Parisi. Calci d’angolo: 4 a 3 per l’Agropoli. Recupero: 0’p.t. e 3’s.t.

RISULTATI E CLASSIFICA

