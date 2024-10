LA BATTIPAGLIESE VOLA IN CLASSIFICA BATTE LA POLISPORTIVA SANTA MARIA E CONSOLIDA IL PRIMATO

Nella sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese torna alla vittoria battendo per una rete a zero la Polisportiva Santa Maria Cilento allo stadio “Pastena” confermandosi in testa al campionato. Match winner dell’incontro è stato il subentrato Losasso che al 29’ del secondo tempo mette la zampata vincente su cross di basso di Boglic sorprendendo Volzone e regalandosi la sua prima gioia con la maglia bianconera addosso. Da contorto al gol di Losasso c’è stata una partita equilibrata, contratta, con pochi spunti di interesse e pochissime azioni da gol dall’una e dall’altra parte. Ad un primo tempo bruttino, dove l’unica occasione da rete è una conclusione alta di Ribeiro su una ribattuta corta della difesa cilentana, c’è un secondo tempo leggermente più vivace.

Ci prova la Battipagliese in due circostanze con Ripa ma prima con un colpo di testa e poi con un destro dal limite non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Dall’altra parte è Sabatino l’uomo più pericoloso con due conclusioni dal limite che trovano pronto alla risposta il piplet bianconero Trapani. Dopo il gol vittoria di Losasso la Battipagliese è brava a mettere in ghiaccio la partita portandosi a casa tre punti d’oro per la corsa al campionato.

IL TABELLINO

BATTIPAGLIESE: Trapani, Magliano, Pipolo, Formicola, Ripa (dal 41’s.t. Zoppino), Boglic, Ribeiro (dal 21’s.t. Picaro), Spagnuolo (dal 34’s.t. Saviello), Calvanese, Tarcinale (dal 23’s.t. Losasso), Suozzo. A disposizione: Borrelli, Manzo, Cirone, Sangiovanni, Cafaro. Allenatore: Calabrese

POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO: Volzone, De Cono (dal 32’s.t. Salzano), De Angelis, Lopetrone (dal 30’s.t. Modano), Navarrete (dall’11’s.t. D’Auria), Di Giacomo, Strianese, Santoro, Lembo, Bisceglia, Sabatino. A disposizione: Ragone, Siciliano, De Mattia, Musto, Gentile, Ciornei. Allenatore: Quintiero

RETI: 29’s.t. Losasso

ARBITRO: Signor Pepe di Nocera Inferiore

ASSISTENTI: Signor Capano di Napoli e Meo di Nola

NOTE: Ammoniti: Formicola, Saviello, Calabrese (all. Battipagliese), Picaro, Losasso, Navarrete, lembo e Bisceglia. Calci d’angolo: 4 a 2 per la Pol.Santa Maria. Recupero: 1’p.t. e 4’s.t. Spettatori: 200

RISULTATI E CLASSIFICA 6 GIORNATA ECCELLENZA GIRONE B

