LA CAVESE BATTE IL TRAPANI E SALE IN CLASSIFICA

La Cavese regala ai suoi tifosi una vittoria carica di emozioni, battendo il Trapani 2-1 al termine di una partita condizionata da espulsioni, colpi di scena e un gol decisivo allo scadere. Un successo che permette alla squadra di salire a 38 punti, agguantando momentaneamente il nono posto in classifica, con il sogno di avvicinarsi alla zona playoff.

La partita: un primo tempo turbolento e un recupero emozionante

Il match inizia con un episodio chiave già all’11’: Liotti, giocatore del Trapani, viene espulso per un fallo da ultimo uomo, costringendo gli ospiti a giocare con un uomo in meno per oltre 80 minuti. Nonostante lo svantaggio numerico, però, è il Trapani a sorprendere al 51’ con il gol di Carraro, che sfrutta un’azione rapida per portare in vantaggio la sua squadra.

La Cavese non si perde d’animo e reagisce con orgoglio: al 60’ Fella, lanciato a rete, trova il pareggio con un preciso tiro da dentro l’area, riaccendendo le speranze del pubblico di casa. La situazione si complica però al 77’, quando Piana, già ammonito in precedenza, riceve il secondo cartellino giallo, lasciando i campani in dieci uomini per gli ultimi minuti.

Loreto eroe all’ultimo respiro

Nonostante la parità numerica, la Cavese cerca con coraggio la vittoria. Al 90’ è Loreto a diventare l’eroe della serata: sfruttando un cross preciso insacca il gol del definitivo 2-1, scatenando l’esultanza della squadra e della tifoseria.

Classifica e prospettive

Con questi tre punti, la Cavese raggiunge quota 38, posizionandosi al nono posto. Una posizione che ridà ossigeno alle ambizioni della società, in una stagione finora altalenante.

