LA CAVESE CONFERMA IL TECNICO DELLA PROMOZIONE

La conferma del direttore sportivo Pasquale Logiudice – con un accordo su base biennale – e non solo. La Cavese riparte dalle sue certezze e, a margine della vittoria del Girone G di Serie D, si assicura la permanenza di Raffaele Di Napoli. L’allenatore, che ha ereditato la guida della prima squadra in inverno, resta alla corte dei biancoblù, prolungando la sua avventura con il club anche per l’annata sportiva 2024/25. Il rinnovo prevede l’opzione per le stagioni successive, legata al raggiungimento di determinati obiettivi.

Di Napoli è pronto a ritrovare la Lega Pro. Esonerato a settembre dal Giugliano, squadra impegnata per il terzo anno consecutivo in Serie C, l’ex Paganese e Latina ha preso il posto di Daniele Cinelli lo scorso febbraio ed è stato uno degli artefici della promozione della Cavese. La società non ha avuto dubbi: dopo pochi giorni di riflessione è arrivata l’ufficialità dell’intesa tra le parti.

admin Sergio Vessicchio

