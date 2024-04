LA CAVESE TORNA FRA I PROFESSIONISTI NOTTE DI FESTA AL LAMBERTI

La notizia è arrivata sulla strada del ritorno da Tertenìa, in Sardegna. Tutti giù dal pullman. La Nocerina ha perso in casa, la Cavese torna in LegaPro. I metelliani avevano da poco battuto la Costa Orientale Sarda con gol di Di Piazza, accompagnati da una fetta della tifoseria accorso in Ogliastra. Festa grande a Cava de’ Tirreni: i tifosi si sono riversati in piazza, le scale del duomo trasformate in una gradinata.

L’impresa era nell’aria. Primo posto matematico per la squadra guidata da Raffaele Di Napoli, promossa tra i professionisti con quattro turni d’anticipo.

Un ritorno dopo tre anni di purgatorio per gli aquilotti, che hanno dominato il campionato, scacciando via i fantasmi della rimonta subita dal Brindisi un anno fa.

Le celebrazioni dureranno tutta la serata. Il tam tam social è già partito: destinazione lo stadio Simonetta Lamberti, per attendere gli eroi della promozione.

