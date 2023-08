LA GELBISON ESCE DALLA COPPA ITALIA AI RIGORI

ANGRI-GELBISON 0-0 (4-3 dcr) L’Angri di rigore batte la Gelbison nel primo derby stagionale. I grigiorossi s’impongono ai tiri dal dischetto dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi a reti bianche (0-0). Le due squadre si sono equivalse ma poi dagli undici metri a gioire sono stati i padroni di casa per 4-3 sfruttando al meglio i due tiri sbagliati (uno parato e uno calciato fuori) dal sodalizio cilenitano.

NOCERINA-ISCHIA 3-2 La Nocerina batte per 3-2 l‘Ischia al “San Francesco” e prosegue il suo percorso in coppa: il prossimo avversario sarà l’Angri. I molossi partono male vanno sotto dopo 8 minuti per la rete di Talamo ex i giornata. Il pareggio rossonero lo firma El Bakhtaoui al 36′. Nella ripresa i padroni di casa partono con un altro piglio:al 9′ Rossi regala il vantaggio alla Nocerina e al 13′ Uliano arrotonda il punteggio. Gli ospiti accorciano le distanze al 39′ con Maiorano, ma è ormai troppo tardi per pareggiare.

GALDIATOR-SAN MARZANO 1-2 Il San Marzano inaugura la sua prima partecipazione alla Serie D battendo a domicilio il Gladiator nel turno preliminare di Coppa Italia di categoria. Ferrari e Camara imprimono il loro autografo sulla cartolina dal “Mario Piccirillo”. Il San Marzano si qualifica per il primo turno di Coppa Italia di Serie D: i blaugrana saranno infatti ospiti del Manfredonia, squadra ospitata nella passata stagione per il primo turno della fase nazionale.

