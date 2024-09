LA GELBISON PAREGGIA A TERRACINA NELLA PRIMA DI CAMPIONATO

Terracina strappa il primo punto del campionato di Serie D, girone G, contro la Gelbison. La gara inizia con ritmi piuttosto bassi: le due formazioni provano a costruire il gioco ma senza creare azioni realmente pericolose, chiudendo così il primo tempo sullo 0 a 0. Alla ripresa è il Terracina a passare in vantaggio con Rustichelli, bravo a mettere in rete un pallone dalla sinistra.

La Gelbison prova a reagire e pochi minuti dopo, su cross di Dambros, Ricci sbaglia l’intervento e la mette in rete per l’autogol che vale l’1-1. Finisce così con un pareggio al Colavolpe la gara d’esordio stagionale dei Tigrotti. Risultati e classifiche dei 9 giorni della serie d su www.calciogoal.it

LE ALTRE SALERNITANE

Tre vittorie, due pari e due sconfitte. È il bilancio della prima giornata delle salernitane dopo la prima giornata del campionato di Serie D. Nel girone G colpaccio della Sarnese che vince per 1-0 sul campo della Cynthialbalonga (gol di Iannone al quarto minuto del primo tempo). Pari per le altre due salernitane: la Paganese impatta a reti bianche (0-0) al “Torre” contro il Guidonia, mentre la Gelbison si fa rimontare dal Terracina (1-1).

Nel girone H la Nocerina vince di misura (1-0) al “San Francesco” contro l’Ugento: decisiva la rete di D’Agostino all’85’. Esordio amaro per il Costa d’Amalfi che si arrende alla prima in Serie D alla corazzata Casarano per 1-0. Perde pure l’Angri che al “Novi” si arrende per 3-2 al Nardò: a segno èper i grigiorossi Tandara e Messina.

Nel girone I grande prestazione della Scafatese che batte per 4-0 l’Acireale: tripletta di Foggia e poker di Albadoro.

