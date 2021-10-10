LA GELBISON RITORNA IN VETTA,PAREGGIO DI CAVESE E PORTICI CILENTANI SU,SCONFITTA LA POLISPORTIVA SANTA MARIA.VINCE LA NOCERINA
La Gelbison regola per 3-0 (Cardore,Uliano,Frulla)l’Fc Messina e torna al vertice del girone I. La Cavese pareggia in casa con il Giarre e il Portici non supera il San Luca 1-1.
La polisportiva Santa Maria perde in casa dell’Acireale per 3-2 e in classifica ora si trova indietro. La Nocerina batte il Gravina nel girone H e si porta a 2 punti dalla vetta.
TUTTI I RISULTATI DEL GIRONE I E LA CLASSIFICA
|Serie D Girone IClassifica
|15:00
|Finale
|Cavese
|1 – 1
|Giarre 1946
|15:00
|Finale
|Acireale
|3 – 2
|Pol. Santa Maria
|15:00
|Finale
|Città di Sant’Agata
|3 – 1
|Troina
|15:00
|Finale
|Cittanova Calcio
|5 – 0
|Sancataldese
|15:00
|Finale
|Trapani
|2 – 1
|Rende
|15:00
|Finale
|Lamezia Terme
|2 – 1
|Licata
|15:00
|Finale
|Gelbison Vallo Della Lucania
|3 – 0
|FC Messina
|15:00
|Finale
|Paternò
|2 – 2
|Castrovillari
|15:00
|Finale
|Portici
|1 – 1
|San Luca
|15:00
|Finale
|Real Aversa
|3 – 2
|Biancavilla 1990
|Ps
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|MP
|1
|GELBISON VALLO DELLA LUCANIA
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|1
|+7
|2.60
|2
|CAVESE
|13
|5
|4
|1
|0
|7
|1
|+6
|2.60
|3
|PORTICI
|13
|5
|4
|1
|0
|10
|5
|+5
|2.60
|4
|CITTÀ DI SANT’AGATA
|12
|5
|4
|0
|1
|8
|3
|+5
|2.40
|5
|REAL AVERSA
|12
|5
|4
|0
|1
|10
|9
|+1
|2.40
|6
|PATERNÒ
|11
|5
|3
|2
|0
|9
|6
|+3
|2.20
|7
|SAN LUCA
|10
|5
|3
|1
|1
|7
|5
|+2
|2.00
|8
|LAMEZIA TERME
|10
|5
|3
|1
|1
|6
|4
|+2
|2.00
|9
|ACIREALE
|8
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|+2
|2.00
|10
|LICATA
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|1.40
|11
|CITTANOVA CALCIO
|6
|4
|2
|0
|2
|9
|2
|+7
|1.50
|12
|TRAPANI
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|+1
|2.00
|13
|POL. SANTA MARIA
|5
|5
|1
|2
|2
|6
|5
|+1
|1.00
|14
|CASTROVILLARI
|4
|5
|1
|1
|3
|7
|10
|-3
|0.80
|15
|BIANCAVILLA 1990
|3
|5
|1
|0
|4
|6
|10
|-4
|0.60
|16
|GIARRE 1946
|1
|5
|0
|1
|4
|3
|7
|-4
|0.20
|17
|RENDE
|1
|5
|0
|1
|4
|4
|9
|-5
|0.20
|18
|FC MESSINA
|1
|5
|0
|1
|4
|0
|9
|-9
|0.20
|19
|SANCATALDESE
|0
|5
|0
|0
|5
|0
|11
|-11
|0.00
|20
|TROINA (-6P.)
|-6
|5
|0
|0
|5
|6
|13
|-7
|-1.20