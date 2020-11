Da tempo il giornalismo d’inchiesta che vuole Maurizio Puglisi presidente della Gelbison noi lo stiamo facendo tanto è vero che siamo talmente scomodi che Sibilia ci ha anche denunciato.Stiamo denunciando da tempo cosa accade al comitato regionale campano e soprattutto in seno alla LND (Lega nazionale dilettanti) presieduta da Cosimo Sibilia i cui desideri sono quelli di arrivare,legittimamamte, al posto di Gravina al vertice della FIGC.In questi mesi e anni abbiamo gridato di cose che accadono al comitato regionale campano diretto dal segretario particolare di Sibilia tal Zigarelli e soprattutto delle situazioni create da Sibilia.E’ di queste ore la protesta nazionale di tutto il mondo della serie D per fermare il campionato principe dei dilettanti per l’emergenza in corso che la quarta serie non può più sostenere tanto è vero che tantissime partite vengono rinviate e ormai tutto è falsato.La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la scoperta di 16 casi di covid nella Gelbison che aveva affrontato in trasferta il Troina squadra nella quale,purtroppo,c’erano dei contagiati.Questi ragazzi sono tutti vittime di questa emergenza ma non sono messi in sicurezza.Anche la Nocerina di contagiati ne conta 19 e tutte le squadre stanno pagando un prezzo altissimo come il Giugliano e chi più ne ha più ne metta.Nelle ultime ore è nata una polemica tra la Gelbison e lo stesso Troina.Puglisi durante una conferenza stampa che noi abbiamo pubblicato integralmente(leggi qua) ha descritto quanto fosse successo.Da premettere che appena arrivata su quel campo ,dove gioca il Troina,il portavoce della Gelbison Renzo De Cesare fece un video in diretta dove tutti noi che stavamo vedendo rimanemmo scandalizzati di come si potesse far gocare una partita di serie D su quel campo sul quale non può giocarsi nessuna partita ufficiale nemmeno di terza cagegoria ma al massimo potrebbe essere un campo di allenamento per un ritiro.Come fa Cosimo Sibilia colui che aspira a diventare presidente della Figc nazionale a far giocare su quel campo? Gravina è a conoscenza di tutto questo?Una squadra come la Gelbison che fa migliaia di km va a giocare su una struttura da oratorio, è giusto? E’ Scandaloso ma non solo per la Gelbison ma per tutto il sistema. Questo però rientra solo parzialmente nella querelle tra le due compagini le quali si sono scontrate sui protocolli,sul rispetto delle regole e delle disposizioni.Al racconto dei fatti di Puglisi ha fatto riscontro una nota su facebook da parte del Troina con accuse e invettive contro lo stesso Puglisi, da codice penale, solo per aver detto i fatti.Il massimo dirigente vallese non merita assoultamente tale sroporzionato attacco da parte del Troina che dovrebbe avere rispetto delle altre squadre per la distanza che si sobbarcano ,14 ore e due giorni,per poter scendere in campo e poi far giocare su un campo impossibile dove la sicurezza è solo un optional. Ma si può pretendere rispetto da chi fa giocare su quel campo autorizzato dai vertici federale? Se si fa giocare su quel campo si ha l’ok delle autorità sportive e quindi si è autorizzati a fare di tutto e di più,non c’è da meravigliarsi nemmeno dell’atteggiamento aggressivo e fuori logica del Troina e di chi ha scritto quel comunicato perchè Puglisi,basta risentirlo,è stato conciliante e pieno di disponibilità verso chiunque,come sempre,come sua natura.Il pesce puzza sempre dalla testa.Ha ragione la Gelbison e anche il presidente Puglisi a gridare allo scandalo puntando il dito nei confronti del Troina e della federazione italiana gioco calcio dalla quale dovrà aspettarsi ancora tante cose, come sono successe all’Agropoli.Ladiatriba tra la Gelbison e il Troina è una dialettica che rimane circoscritta tra due società che si fanno le proprie ragioni,accuse a vicenda che,si spera,si spengano presto anche perchè al primo posto c’è la salute dei ragazzi dell’una e dell’altra squadra e sulla salute non si scherza.La Gelbison è una squadra che avrà molti problemi,la foto della visita a Gravina nella villa di Cerruti a Casalvelino è arrivata sul tavolo di Sibilia e come si sa il presidente della federazione dilettanti nazionali è attentissimo a tutto nella corsa alla presidenza della FIGC. L’Agropoli di Cerruti e poi anche di Puglisi ha subito dei torti arbitrali e dei provvedimenti che abbiamo narrato che forse nessun’altra squadra ha mai subito solo perchè c’è una solida amicizia tra l’ex presidente dell’Agropoli e Gravina e questo pesa come un macigno nella corsa alla presidenza della FIGC nazionale,l’Agropoli ne ha fatto già le spese a più riprese in passato,oggi Cerruti fa parte integrante della Gelbison,traetene le conclusioni.Puglisi ha chiesto pubblicamente il blocco del campionato,ma ora sono tutte le squadre a chiederlo,da nord a sud.L’11 ottobre scorso un documento di più società chiedevano chiarimenti sfiduciando Sibilia (leggi qua). E’ del 3 novembre la richiesta di dimissioni di Sibilia da parte delle società di serie D con una petizione nazionale(leggi qua). Mentre i presidenti spiegano in una nota perchè vogliono cacciarlo (leggi qua) accuse gravissime.Sui social sono copiosi gli attacchi,alcuni anche fuori luogo perchè personali a Sibilia preso di mira da tutto il sistema non solo dai presidenti,ma anche da calciatori,famiglie,dirigenti,procuratori a anche arbitri.mai un presidente aveva avuto tanti attacchi in passato.Sibilia non ha più la fiducia della maggior parte dei dilettanti nazionali,non viene cosiderato elemento di garanzia per il calcio dilettantistico perchè non ferma i campionati in questo particolare momento di difficoltà sanitario e perchè gli vengono contestati fatti,secondo i presidenti,non in sintonia con lo spirito del calcio.Il calcio dilettantistico sta registrando tantissimi casi di contagio in seguito ai quali si chiede il blocco dei campionati (leggi qua).Nelle ultime ore Barbiero compagno di merenda di Sibilia ha annunciato che ci saranno dei contributi per le società in seguito alle nuove disposizioni governative.E chi ci deve credere.Lo ricordate Barberio commissario della FIGC campana?Prese il posto di Gagliano costretto a dimettersi per un’accusa che la Procura della repubblica ha cestinato secondo la quale avrebbe strattonato Giuliana Tambaro l’attuale vice presidente del comitato regionale campano sbugiardata dal Gup D’Auria e ora costretta a risarcire Salvatore Gagliano,chi c’era dietro quella farsa per far dimettere l’ex sindaco di Praiano da presidente del comitato? Noi avevamo denunciato tutto.Immaginate quante cose abbiamo scritto,quante inchieste abbiamo fatto.Prima o poi tutto verrà alla resa dei conti.La denuncia di Sibilia non ci spaventa ne ci intimorisce anzi ci inorgoglisce caro Maurizio Puglisi.Noi il giornalismo d’inchiesta lo abbiamo sempre fatto per questo motivo sosteniamo le ragioni della Gelbison,delle società,dei calciatori contagiati e non contagiati e di tutto il sistema perchè conosciamo sforzi,sacrifici,passioni e tutto il resto che l’intero mondo dilettantistico fa per portare avanti la baracca.Per questo motivo da tempo auspichiamo che Sibilia e il suo carrozzone tolgano il disturbo e se ne vadano,hanno dimostrato di non essere all’altezza,hanno miseramente fallito se oggi gli si chiede di andar via da tutta la base.In Campania poi non ne parliamo vero Zigarelli?Prima se ne vanno e meglio è per tutti.Sergio Vessicchio

LA FOTO FINITA SUL TAVOLO DI SIBILIA

E’ l’8 agosto scorso,Il presidente della Gelbison Puglisi con la vice presidente De Luca incontrano ilpresidente Gravina nel Cilento a Casalvelino a casadi Cerruti.