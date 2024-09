LA GELBISON SFONDA A SARNO DAMBROS MATCH WINNER

La Gelbison si prende il derby allo stadio Squitieri, battuta la Sarnese a domicilio. La squadra di Giuseppe Galdersi si impone in trasferta con un gol in apertura di gara e conquista la seconda vittoria in campionato, oltre al terzo risultato utile consecutivo. Per la formazione di Massimo Agovino arriva il primo stop nel girone che frena la striscia positiva. La cronaca si apre con un buon approccio degli ospiti che passano in vantaggio al 7’ con Dambros: la conclusione all’incrocio sblocca l’incontro. La reazione dei padroni di casa è timida, i cilentani tornano alla carica e si rendono pericolosi con Croce.

L’occasione più grande dell’undici granata è targata Iannone, con un tiro che si spegne sull’esterno della rete. Nella ripresa Gelbison ancora proiettata in avanti: dopo una chance per Lucas, è Prado a sfiorare il raddoppio ma la traversa dice di no al suo colpo di testa. La Sarnese insiste e va alla ricerca del pareggio, il risultato però non cambia più.Per la Gelbison tre punti essenziali.

