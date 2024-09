LA GELBISON VINCE E CONVINCE 1-0 AL SAVOIA

Un gol di Prado nel secondo tempo consegna i tre punti a mister Giuseppe Galderisi: la Gelbison piega il Savoia nel derby disputato allo stadio Guariglia di Agropoli e si assicura il primo successo in campionato, dando continuità al pareggio ottenuto sul campo del Terracina all’esordio. Gli oplontini partono agguerriti e costruiscono una chance in apertura di gara: al 5’ Marisei sfiora di testa il gol sugli sviluppi di una palla inattiva. Replica immediata dei rossoblù con Kosovan che inventa e Prado impatta, la sfera termina sul palo. Le due squadre si studiano e aspettano il momento giusto per colpire, nella parte centrale della frazione iniziale non ci sono particolari occasioni. Poco dopo la mezz’ora Manzo calcia e D’Agostino neutralizza, nelle battute conclusive del primo tempo Musella spreca dopo una rimessa laterale. L’equilibrio resiste anche nella ripresa, fino al 61’: rigore assegnato alla Gelbison per un fallo su Axel, Prado si presenta sul dischetto e insacca. L’undici di Galderisi, che può raddoppiare subito con Kosovan, rischia nei minuti finali quando Schiavi e Cavallo vanno vicini al pareggio. Al triplice fischio è 1-0 per i rossoblù al Guariglia.

Il tabellino

Gelbison (4-2-3-1): Tartaro (’04); Setola, Aprile, Viscomi, Karsenty (’06); Manzo, Bolognese; Coscia (‘05) (24’ Lucas Axel), Kosovan, Dambros (53’ Golfo); Prado (70’ Croce). A disposizione: Colella, Rodrigues, Accetta, Fontanella, De Pasquale, Sognog. Allenatore: Galderisi

Savoia (4-3-3): D’Agostino; Schiavi, Orta, Guifo Bogne, Marisei ‘05 (36’ Onda ’06); Russo (77’ Paudice ‘08), Bezzon, Sellaf ‘05 (65’ Del Mondo); Cavallo, Maniero, Musella ‘06 (65’ Di Guida). A disposizione: Santino, Passaro, Celli, Fiasco, Della Vecchia. Allenatore: Campilongo

Arbitro: Aurisano di Campobasso

Marcatori: 61’ rig. Prado

Ammoniti: Orta, Prado, Kosovan

