LA GUMINA TRIS PRIMA VITTORIA DELLA SALERNITANA 4-2

La Salernitana batte 4-2 il Potenza e conquista la prima gioia in stagione. All’Arechi va in scena una partita rocambolesca e ricca di episodi. Cosmi riparte dall’undici schierato contro la Cavese e rilancia La Gumina e D’Ursinel tandem offensivo. L’avvio è tutto di marca granata. Tre minuti e D’Ursi trova il gol di testa ma l’arbitro annulla per offside. L’ex Sorrento due minuti dopo costringe Cucchietti al miracolo. Ma sul corner successivo arriva la rete di Celiento che stappa la partita. La Salernitana è sulle ali dell’entusiasmo e al minuto 8 raddoppia con La Gumina. L’ex Samp ha anche la palla del tris ma la spreca. Al primo affondo il Potenza accorcia le distanze con Petrungaro, abile a sfruttare un tap-in sotto porta. I ritmi calano e nel finale di tempo la Salernitana riesce a trovare il tris, ancora con La Gumina.

Nella ripresa la Salernitana parte nuovamente forte. Villa colpisce una clamorosa traversa. Ma è il Potenza ad accorciare con Selleri, abile a sfruttare una respinta corta di Galeotti. Sul 3-2 la Salernitana stringe i denti e al 16′ trova il gol della sicurezza con La Gumina. Gli ospiti non mollano. Petrungaro trova ancora il gol ma l’arbitro, dopo revisione al monitor, annulla perché la palla non ha superato completamente la linea di porta. Nel finale è Adjapong a far tremare l’Arechi con un colpo di testa che si stampa sul palo. Finisce 4-2 tra gli applausi dell’Arechi per la prima vittoria in stagione.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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