LA JUVE STABIA PASSA A SALERNO TIFOSERIA IN CONTESTAZIONE 1-2

Secondo successo consecutivo per la Juve Stabia, che sale a quota 25 e raggiunge in classifica Cremonese e Cesena al quarto posto. Nel prossimo turno la Salernitana andrà in scena, sempre in casa, contro il Brescia, mentre la Juve Stabia ospiterà sul proprio terreno di gioco il Cesena. nche contro la Juve Stabia i tifosi della Curva Sud Siberiano hanno replicato la forma di contestazione già vista nel precedente match casalingo contro la Carrarese.

Gli ultras della Salernitana hanno lasciato vuoti gradoni del proprio settore per i primi 15 minuti di gioco per poi entrare e cominciare a sostenere la squadra ma sul campo Verde e compagni hanno deluso le aspettative perdendo il derby 1-2.