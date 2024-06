LA LAZIO PESCA A SALERNO IN DUE A ROMA

La Lazio si appresta a chiudere una doppia operazione di mercato con la Salernitana. Dopo aver opzionato il talento francese Tchouna con l’avvento del nuovo DS Petrachi sembra essere chiuso il discorso anche per il centravanti senegalese DIA, da tempo in rotta con il club granata pronto a passare agli ordini di Baroni per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

A diffondere la notizia Tuttomercatoweb che parla di uno sprint decisivo avvenuto negli ultimi 2 giorni con una intesa tra le parti e con il calciatore stesso che avrebbe accettato l’offerta. Il Direttore Sportivo dei biancocelesti, l’ex Angelo Fabiani, starebbe dunque per piazzare un doppio colpo importante utile a rimpiazzare la partenza di Felipe Anderson.

Boulaye aveva però preso tempo, bramava offerte dalla Premier fino all’altro ieri pomeriggio. Ora si è deciso, ha dato l’ok al trasferimento, il suo entourage ha trovato un accordo per un quadriennale e la Lazio è pronta a chiudere l’affare a circa 10-12 milioni con la Salernitana, che non vede l’ora di cederlo per fare cassa e per scrollarsi un problema dalle spalle.

