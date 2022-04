Vittoria casalinga per la New Basket Agropoli Paestum che nel recupero della 10° giornata di ritorno sconfigge Basketball Lamezia, sale a 22 punti in classifica e soprattutto centra la matematica salvezza nel campionato di C Gold. Per il match, gli ospiti hanno approcciato la gara in modo aggressivo, piazzando un break e chiudendo il primo quarto sul 17-22. Nel secondo quarto, i cilentani nonostante le difficoltà per le condizioni fisiche precarie e l’assenza di Dell’Omo, sono stati abili a rimanere mentalmente in partita e a recuperare il margine di svantaggio fino al 41-44 fi fine primo tempo. Nella ripresa, i delfini hanno migliorato il gioco su entrambi le metà campo e aumentato l’intensità difensiva, mettendo in difficoltà l’attacco ospite, privo del top scorer del campionato Sakellariou.

A fine gara lo score è stato di 75-65 per i padroni di casa, che hanno conquistato con questo successo la matematica salvezza nel campionato di C Gold e mantenuto le speranze di accesso ai playoff, in quanto se la New Basket Agropoli Paestum dovesse vincere i due scontri rimanenti con Cercola Basket, e al contempo Basketball Lamezia dovesse vincere contro Pallacanestro Salerno, i delfini andrebbero ai Playoff. Soddisfatto coach Lenzi a fine match:” Vincendo abbiamo raggiunto il primo obiettivo, ovvero evitare i play out e centrare la salvezza. Ora si può sognare per i playoff. Venendo alla partita posso essere soddisfatto in quanto i ragazzi l’hanno interpretata nel miglior modo possibile, ovvero grande difesa e un gioco di squadra efficace, che ha portato in doppia cifra 5 giocatori. Faccio i complimenti a tutti, da chi ha giocato 40 minuti, a chi ha incitato i compagni dalla panchina. Ed ora testa ai due prossimi impegni di giovedì e sabato con Cercola partite da non sottovalutare, da affrontare con lo spirito di ieri sera”.

Tabellino

New Basket Agropoli Paestum Norci, Bevilacqua, Farese 3, Pekic 10, Moricca 3, D’Urzo 13, Borrelli 16, Dell’Omo, Mavric 18 Niang 13, Porreca.

Basketball Lamezia Nicolò, Monier 15, Tartamella 3, Alete 13, Giampà G. 9, Lopez, Romeo 2, Giampà F. 3, Terreni 20.