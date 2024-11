LA PAGANESE FA POKER E VEDE IL PRIMATO 4-1

Una Paganese straripante nell’anticipo di campionato abbatte la Sarrabus Ogliastra: allo stadio “Torre” finisce 4-1. Protagonista assoluto del match Faella, autore di una doppietta.

Il bomber azzurrostellato è andato in rete all 8′ e al 20′. La terza rete l’ha firma al 34′ Ferreira. Al 72′ gli ospiti accorciano momentaneamente le distanze, ma all’89’ De Feo segna il definitivo 4-1. Con un match in più la Paganese aggancia momentaneamente la testa della classifica a 20 punti, in coabitazione con il Guidonia.

