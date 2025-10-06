LA PAZZA SALERNITANA PIACE
Con la rabbia di chi è più forte, la Salernitana torna a imporsi all’Arechi superando la Cavese per 3-2 al termine di un derby intenso e pieno di emozioni. Una vittoria di carattere, nonostante qualche disattenzione difensiva e alcune decisioni arbitrali discutibili, non chiarite neppure dal Football Video Support, che — così com’è — sembra valere quanto un “2” a briscola.
I granata ricominciano da tre: tre come le reti segnate alla Cavese, tre come i punti pesantissimi che valgono oro e che, complice la sconfitta del Benevento a Latina, riportano la squadra di Raffaele al primo posto solitario nel girone C di Serie C con 19 punti in otto giornate (media di 2,37 punti a partita).
Per la prima volta il tecnico schiera tre attaccanti dal primo minuto, scelta premiata dai fatti e coronata dal gol numero 100 di Roberto Inglese tra i professionisti, simbolo della fame e della qualità del gruppo.
Certo, non è tutto perfetto. Anche nel derby la Salernitana ha concesso troppo agli avversari, pagando qualche errore individuale e una fase difensiva ancora da calibrare. Ma se, pur con questi margini di crescita, la squadra guarda tutti dall’alto, significa che i valori tecnici e mentali ci sono, e che la mentalità vincente sta prendendo forma.
Ora testa ai prossimi impegni: due trasferte insidiose, prima a Monopoli e poi a Catania, prima del nuovo derby casalingo del 26 ottobre contro la Casertana. Fino a qui, la Salernitana si è mostrata pazza, imperfetta, ma tremendamente vincente — proprio come piace ai suoi tifosi.
