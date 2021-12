“Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me”: il filosofo tedesco Immanuel Kant volle che questa massima fosse iscritta sulla sua tomba; per lui l’uomo virtuoso è colui che segue la legge morale spontaneamente, e in conseguenza di ciò è felice. A questo punto ci chiediamo con una punta di preoccupazione – per lui, si intende – quanto sia felice in questo momento Carmine Zigarelli. Abbiamo già sottolineato la crisi – politica e gestionale – che sta vivendo il Comitato da lui presieduto, tra Consiglieri che gli voltano le spalle, Società che iniziano a rumoreggiare, irregolarità amministrative per le quali è stato costretto a patteggiare con la giustizia spor- tiva e altre rogne (giudiziarie?) che i ben informati danno in imminente arrivo dalle parti del Centro Direzionale. Ci fa riflettere, però, la questione morale che attanaglia costantemente le azioni di Zigarelli. In un mondo, quello dello sport, e in particolar modo quello dilettantistico e giovanile, dove i valori morali sono alla base di tutto, come può un presidente di Comitato convivere con la perenne sensazione che ciò che sta facendo non sia moralmente corretto? Come riuscirebbe a parlare (ma quando?) in pubblico ribadendo concetti e prescrizioni in cui magari crede anche in linea teorica, ma che a più riprese ha dimostrato di non praticare nei fatti?

COMITATO PROMOTORE PER LA RINASCITA DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE DELLA CAMPANIA www.calciocampania.it – rinascita.calciocampania@gmail.com 1 "Ringrazio le società campane per il grande sostegno e per la fiducia […] Il mio impegno proseguirà con la solita determinazione, responsabilità e trasparenza". Era il 10 gennaio 2021, l'Assemblea Elettiva del CR Campania era appena terminata e nella prima dichiarazione Zigarelli, in fondo, aveva fatto intendere che nulla sarebbe cambiato rispetto a quanto successo fino a quel momento. Le Società campane la "determinazione, responsabilità e trasparenza" hanno potuto con- statarla nella delibera del Tribunale Federale Nazionale della FIGC del luglio successivo, dove si legge che Zigarelli ha permesso a venti Società di partecipare ai campionati di Eccellenza e Promozione senza pagare per intero le quote di iscrizione, falsando di fatto i campionati. Con buona pace della "responsabilità" e della "trasparenza" ma dimostrando molta "de- terminazione" nel patteggiare, con un'ammenda, azioni per cui altri avevano subìto lunghe inibizioni: insomma, il rispetto della legge morale condurrà pure l'uomo alla felicità, ma se- dere sulla poltrona di presidente del Comitato dà più gusto, Kant se ne faccia una ragione. Questione morale, quindi, ma anche semplicemente buon senso. Come quello che im- porrebbe di pensarci bene prima di nominare consulente legale del Comitato un avvoca- to – Luigi Gargiulo – che contro quel Comitato aveva già avviato una vertenza di lavoro; a maggior ragione alla luce del fatto che il panorama sportivo campano abbonda di validi professionisti che si sarebbero potuti interpellare attraverso un semplice avviso pubblico. E invece no: meglio nominare qualcuno vicino a uno dei Consiglieri del Direttivo, soprat- tutto se quel consigliere sta iniziando a mettere in dubbio alcuni aspetti dell'operato del presidente; in fondo siamo in prossimità del Natale, e la generosità è uno dei temi princi- pali di questo periodo dell'anno, evidentemente più importante della fastidiosa questione morale. Restando in tema di "graditi omaggi", avranno certamente fatto piacere ad alcuni Consi- glieri – quelli "allineati", sia chiaro – le nomine degli staff delle rappresentative regionali: in particolare leggasi alla voce "Medico", nonché le nomine tecniche del neo-insediato Coor- dinatore SGS, alcune delle quali perfino all'insaputa dei diretti interessati. Ma cosa pensano le Società campane di questa situazione? Quali sono le istanze, i pro- blemi, le questioni che preoccupano presidenti, dirigenti, addetti ai lavoro? Non è facile saperlo, anche perché nella nostra regione ogni forma di comunicazione tra le Società, ogni "like" a un post su Facebook non allineato al credo tambaro-zigarelliano viene visto come un complotto sovversivo per destabilizzare il presidente. E allora perché condividere con altri un eventuale dissenso, perché instaurare un pericolo- so, quanto naturale, processo democratico? #dilloalpresidente: nel segreto della chat di Whatsapp Zigarelli (o chi per lui…) ti vede, ti legge e, magari, si salva pure qualche screenshot (che non si sa mai), gli altri no.

COMITATO PROMOTORE PER LA RINASCITA DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE DELLA CAMPANIA www.calciocampania.it – rinascita.calciocampania@gmail.com 2 L’ultima trovata della sempre attivissima “area self-marketing” del Comitato, oltre a far sorridere per le modalità di lancio e per la linea grafica moderna quanto le pennette alla vodka, nasconde tutta la preoccupazione per una situazione che sta evidentemente diven- tando ingestibile a causa di un malcontento generale che molti sentono, ma che in pochi, al momento, esternano. E allora il “culto della personalità” del presidente diventa uno strumento che nell’idea di chi lo propina può distrarre le Società dai problemi che le affliggono. Nel momento in cui scriviamo, sulle otto news nella home page del Comitato, ben cinque ritraggono Zigarelli in una delle sue fantastiche avventure in giro per la regione: perché se è vero che si sta “lavorando alacremente per gli interessi delle società e per fare squadra”, è anche vero che – come in quel famoso spot della Kodak – “una foto non scattata è un ricordo che non c’è; ricordati di ricordare”. Insomma, va bene fare squadra, ma alla fine conta solo il capitano. Il problema è che nella quotidiana ricerca spasmodica di un nuovo evento a cui presenziare, di un nuovo fenomeno da cavalcare, di un nuovo set in cui scattare una bella foto, si rischia di cadere nell’inopportuno, nel poco elegante, se non addirittura nel cinismo. Come quello che ha visto Zigarelli e il consigliere Beatrice (a volte ritornano…) “assistere” alla consegna della targa commemorativa del caro Achille Cuccari da parte del Presidente del Lusciano alla società del Vitulazio. Evidentemente l’occasione era troppo invitante per soprassedere e per non scattare un’al- tra bella foto, benché Achille – uomo che aveva realmente a cuore le sorti del calcio cam- pano – non più tardi di qualche settimana prima della sua prematura scomparsa fosse stato tra i fondatori del Comitato Promotore per la Rinascita del Calcio Dilettantistico e Giovanile della Campania, scatenando le ire proprio di Zigarelli e dei suoi consiglieri più fidati. Anche in questa circostanza la questione morale si è presentata, ma è stata prontamente messa da parte dalle azioni dettate dall’opportunismo. Ci sarebbe allora da domandarsi se è davvero questo l’atteggiamento che si meritano le Società campane, se sono disposte ancora a sopportare le frasi fatte, le continue fantasione argomentazioni, le foto ricordo e i resoconti in stile Istituto Luce delle mirabolanti gesta di Zigarelli, quando i problemi da risolvere e su cui lavorare sono ben altri e ben più importan- ti; se sono ancora contente di essere rappresentate da un presidente che per racimolare un briciolo di consenso (o presunto tale) mette da parte di continuo quella vocina dentro di lui che si chiama morale, che ascoltarla e seguirla gli darebbe certamente più gioia. Ma in fondo siamo abbastanza sicuri che in cuor suo anche Zigarelli sa bene che in questo momento, probabilmente, tanto felice non lo è.

