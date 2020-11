Il pareggio casalingo dell’Empoli la tiene a 3 punti e quindi una vittoria contro la Cremonese in programma lunedì sera in posticipo all’arechi potrebbe rilanciarla alla testa della classifica.La notizia che la reggiana non fa ricorso da definitivamente la partita vinta a tavolino ai granata.La formazione emiliana è soddisfatta che non ha avuto il punto di penalizzazione e quindi per bocca dell’avvocato Chiacchio fa sapere di non andare avanti.La società del patron Quintavalli aveva quarantotto ore di tempo dopo la sentenza per il preannuncio di reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo ma così non sarà.In alto malre la formzazione anti Cremonese ma non per l’allentaore Castori il quale ha le idee chiare per chi deve giocare.Scioglierà gli ultimi dubbi dopo la rifinitura di domani pomeriggio (ore 15). In mediana Schiavone sembra favorito su Dziczek per far coppia con Di Tacchio mentre in difesa Lopez tornerà ad agire sulla sinistra al posto di Veseli che ha lasciato il campo con qualche minuto di anticipo perché affaticato dopo gli impegni con l’Albania. Nessun dubbio in attacco: si partirà nuovamente dalla coppia composta da Djuric e Tutino.

