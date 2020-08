Questa mattina alla 9.00 si è radunata la Salernitana al Mary rose. Il primo calciatore ad arrivare è stato Milan Djuric, seguito da Giannetti e Kalombo. Alle 8:50 è arrivato Fabrizio Castori; in auto con lui anche il suo pretoriano, Manolo Pestrin, che sarà collaboratore tecnico. C’era anche il DS Fabiani, che poi è andato via prima con il dirigente Bianchi.

Il gruppo,tutti,con mascherina sul volto – si è sottoposto ai tamponi per rimettersi in primis in regola con il protocollo anti Covid. Che è lo stesso di quello diramato a giugno per la ripresa del campionato. Tra 48 ore, dunque, ci sarà un altro giro di controlli nel cosiddetto “giorno zero” del ritiro, a cui si aggiungeranno anche i test sierologici. Da lì in poi, si procederà con tamponi ogni quattro giorni e test sierologici ogni due settimane, come da indicazioni della Figc. Confermato lo staff sanitario con il dottor Epifanio D’Arrigo – subentrato proprio nel periodo post lockdown l’anno scorso ad Andrea D’Alessandro e Italo Leo – e i collaboratori massaggiatori Cuoco, Mascolo e Santaniello.Non ci sono state contestazioni.

I CONVOCATI

“Si riporta di seguito l’elenco degli atleti convocati per il raduno finalizzato all’espletamento delle visite mediche, test Covid-19 e test atletici, fatta eccezione per i calciatori Akpa Akpro, Lombardi, Mantovani e Curcio che si aggregheranno al gruppo nei prossimi giorni. La lista dei convocati per il ritiro sarà diramata il giorno 23 agosto prima della partenza per Sarnano.

Portieri: Micai, Vannucchi, Russo, De Matteis;

Difensori: Aya, Galeotafiore, Lopez, Migliorini, Kalombo, Karo;

Centrocampisti: Cicerelli, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Maistro, Martorelli, Orlando;

Attaccanti: Cernigoi, Djuric, Giannetti, Gondo, Iannone, Jallow, Riosa.