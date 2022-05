Stasera a Bergamo la Salernitana affronta l’Atalanta in corsa ancora per un posto in Europa league ma in netta fase calante se si considerano gli altri anni. Comunque una corazzata in grado di battere chiunque e quindi anche la Salernitana di questo momento squadra tra le più in forma del campionato. Rifinitura non molto fortunata per Davide Nicola che, dopo Radovanovic e Obi, perde anche Ranieri e Ribery. Per il difensore, il più in forma del momento, si parla addirittura di stagione finita a causa di un sospetto stiramento. La società preferisce non fornire alcun tipo di indicazione ufficiale ed è un susseguirsi di voci, ad ogni modo una perdita importantissima che impoverisce numericamente il reparto difensivo, ancor di più dopo la scelta di Sabatini di non reintegrare un giocatore di livello come Strandberg. In caso di 3-5-2 si rivedrebbe Dragusin tra i titolari a distanza di quasi due mesi, probabile la riproposizione di Zortea sull’out mancino. In avanti Bonazzoli al fianco di Djuric, Verdi sta bene ma partirà dalla panchina. La partita è in programma er le ore 21.00 di questa sera.