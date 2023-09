LA SALERNITANA A EMPOLI CERCA LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE I TOSCANI CERCANO IL PRIMO GOAL

Entrambe non hanno ancora vinto in questo campionato, l’Empoli ancora non ha neanche segnato. 450 minuti senza l’ombra di un gol. Anche se, a voler proprio essere precisi, ci sarebbero da aggiungere al conteggio anche gli ultimi 90 della scorsa stagione. La sostanza però non cambia: l’Empoli non segna da una vita ed è l’unica squadra della Serie A a non aver ancora gonfiato la rete. L’occasione buona per invertire il trend potrebbe arrivare dal calendario: scopriamo le quotazioni di gol e no gol dell’Empoli nella sfidacontro la Salernitana. La crisi da gol dell’Empoli parte da lontano. I numeri raccontano di appena dieci tiri complessivi dei toscani verso la porta, anche se la sfortuna ci ha messo anche lo zampino visto che tre di questi si sono infranti sui legni.

Tredici invece le reti fin qui incassate da Berisha e Caprile, una media di tre a partita. Numeri che hanno portato il presidente Corsi a optare per il ribaltone in panchina: via Paolo Zanetti, artefice della salvezza nello scorso campionato, e riecco Aurelio Andreazzoli, per la terza volta sulla panchina azzurra. Dopo lo 0-1 incassato dall’Inter, la legge dei grandi numeri dice che per l’Empoli è tornato il momento di gonfiare la rete ma dice anche che è arrivato il momento della Salernitana di vincere la prima partita. Il compromesso sarebbe goal dell’Empoli e vittria della Salerntiana.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...