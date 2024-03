LA SALERNITANA AFFRONTA IL LECCE IN UN CLIMA DI COSTESTAZIONE

Salernitana-Lecce, calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 16 marzo all’Arechi è una gara valida per la ventinovesima giornata di campionato. I campani proseguono nella loro disperata ricerca di punti salvezza partendo dall’ultima posizione a dieci punti di distanza dal terzultimo posto, mentre i salentini, alla prima del nuovo allenatore Gotti, cercano di voltare pagina dopo la testata dell’ex tecnico D’Aversa a Henry del Verona e di tornare a fare punti in un periodo complicato.

LE ULTIME – Liverani non può contare su Dia che è fuori rosa e deve fare a meno anche di Kastanos per squalifica, così come nel Lecce sarà assente Banda. Gotti ha assicurato che non c’è tempo di apportare modifiche alla formazione, dunque la disposizione in campo dei giallorossi non dovrebbe variare molto. Attesa per il confronto in fascia tra Almqvist e Tchaouna.

