LA SALERNITANA ALLA RICERCA DEI PUNTI SALVEZZA SI GIOCA ALLE 15

Si riparte da La Spezia. La Salernitana se le gioca dopo aver recuperato 12 giocatori nelle ultime ore. Paulo Sousa lo descrive come “progetto di salvezza, che ci deve tenere impegnati al 100%”. In questi giorni di attesa dei convocati in Nazionale, “abbiamo lavorato su spazi corti, ho trovato giocatori applicati”. L’ultimo arrivato è Dia. Giocherà dall’inizio? “E’ una valutazione che stiamo facendo. Ho visto in questi giorni anche una buona predisposizione di Bonazzoli di lavorare con la squadra. Abbiamo ottimo attacco, che ha bisogno di essere alimentato. Prima o durante, andremo ad utilizzare Dia. E’ un ragazzo che viene dalla Nazionale. Piatek non ha giocato e poteva magari essere aiutato per sbloccarsi anche dal punto di vista realizzativo. Tutti sono arrivati il più presto possibile, per mettersi a disposizione della squadra. Mi aspetto lo stesso atteggiamento di sempre: squadra corta, che sappia pressare bene nel blocco alto e nel blocco basso. Stiamo migliorando molto anche nella fase del blocco basso, capendo prima e aumentando la velocità dei singoli. Mi aspetto di dare continuità a questa battaglia di duelli individuali che ci saranno”.

L’ex di turno

Maggiore ritornerà a La Spezia, contro la sua ex squadra e nella sua città. Giocherà? “E’ un giocatore intelligente, che è sempre più vicino ad imporre il proprio gioco dentro la nostra squadra. E’ molto più pronto e preparato. Può avere una grossa possibilità”. Mancano 11 partite alla conclusione del campionato e la Salernitana deve tenersi lontana dal Verona sfruttando proprio questa condizione dello Spezia di squadra cuscinetto. “Sono una squadra molto simile alla nostra, è preparata per ottenere qualsiasi risultato, molto corta, difende bene, le loro transizioni offensive sono forti. E’ una squadra attrezzata per raggiungere anche l’impossibile, sono tra i più forti nell’intercettare i palloni e questa caratteristica consente di aumentare il livello della transizioni offensive. Le partite sono sempre il nostro barametro e noi vogliamo raggiungere qualcosa in più nella gestione del risultato”.

