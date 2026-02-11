11 Febbraio 2026

LA SALERNITANA BATTE IL CASARANO E FERMA LA CRISI

admin 11 Febbraio 2026

All’Arechi la Salernitana supera il Casarano e torna al successo. Al 10’ vantaggio granata: cross di Achik e colpo di testa vincente di Molina. Al 28’ doppia occasione clamorosa per gli ospiti: cross di Ferrara per Santarcangelo che di testa colpisce il palo, subito dopo altro colpo di testa ravvicinato di Leonetti e palla che sbatte sulla traversa. Al 37’ granata pericolosi con una bella conclusione di Molina respinta in angolo. Al 40’ insiste la Salernitana: cross di Villa e girata al volo di Molina bloccata in due tempi da Bacchin. Il primo tempo si chiude con i granata avanti nel punteggio. Al 3’ della ripresa grande ripartenza della Salernitana con Achik che serve Villa, l’esterno granata fa partire una conclusione deviata sulla traversa. Al 23’ raddoppio granata: pressione di Achik su Bacchin che sbaglia il rinvio, ne approfitta Lescano che a porta vuota deposita la palla in rete. Al 25’ tris Salernitana: recupero di Lescano in pressing sul difendente, palla filtrante di Achik per Longobardi e assist perfetto per Lescano che mira l’angolo lontano e realizza la doppietta personale. Al 41’ tentativo a giro di Achik, palla alta. Al 42’ ospiti pericolosi con la conclusione di Cerbone che colpisce la traversa. Finisce 3-0 per i granata.

