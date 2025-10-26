LA SALERNITANA BATTE LA CASERTANA E SI GODE I SUOI TIFOSI

Salernitana-Casertana 2-1

Reti: 15’ st Liguori (S), 30’ st Golemic (S), 36’ st Bacchetti (C).

Salernitana: Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio (38’ st Frascatore); Nnamdi Ubani (13’ st Achik), Tascone, Capomaggio, Villa; Liguori (24’ st Coppolaro), Ferraris (39’ st Varone), Ferrari. All. Giuseppe Raffaele

A disposizione: Brancolini, Inglese, Knezovic, Quirini, Iervolino, Di Vico, Boncori.

Casertana: De Lucia, Heinz, Proia, Bacchetti, Pezzella (12’ st Llano), Oukhadda (38’ st Leone), Bentivegna (21’ st Kallon), Toscano (21’ st Vano), Rocchi, Casarotto (38’ st Galletta), Liotti. All. Federico Coppitelli

A disposizione: Merolla, Vilardi. Falasca, Kontek, Di Tommaso, Giugno, Arzillo.

Arbitro: Erminio Cerbasi (Arezzo).

Assistenti: Mario Chichi (Palermo) – Matteo Cardona (Catania).

IV Ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera).

Fvs: Luigi Ferraro (Frattamaggiore).

Ammoniti: Capomaggio, Liguori, Varone (S), Pezzella, Bentivegna (C).

Angoli: 8-8

Recupero: 4’ pt, 5’ st.

All’Arechi la Salernitana supera la Casertana e torna al successo. Al 25’ ci provano i granata con un diagonale di Ferrari che termina sul fondo. Al 42’ Salernitana pericolosa: cross di Villa e colpo di testa di Matino respinto in angolo da De Lucia. Al 46’ angolo di Anastasio e colpo di testa di Golemic che sfiora il palo. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 9’ della ripresa grande occasione per gli ospiti: uscita non impeccabile di Donnarumma e conclusione a botta sicura di Proia, salva tutto Golemic sulla linea. Al 15’ vantaggio Salernitana; cross di Villa e girata vincente di Liguori. Al 26’ super chance per i granata con l’assist preciso di Achik per Tascone che in spaccata non riesce ad angolare la sua conclusione, respinge con i piedi De Lucia. Al 30’ raddoppio Salernitana: angolo di Achik e colpo di testa vincente di Golemic. Al 36’ accorciano le distanze gli ospiti: cross di Liotti e tocco vincente di Bacchetti. Al 45’ tentativo dalla distanza di Ferrari, palla di poco alta. Finisce 2-1 e la Salernitana torna in vetta alla classifica.

