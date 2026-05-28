29 Maggio 2026

LA SALERNITANA CADE A BRESCIA E RMANE IN TERZA SERIE

admin 28 Maggio 2026

Un gol per tempo e l’Union Brescia elimina la Salernitana.

Lombardi subito in vantaggio: Lamesta crossa basso sul primo palo dove Donnarumma e Golemic non si intendono e finiscono per scontrarsi, il pallone balla sulla linea di porta e Crespi anticipa Villa, facendo esplodere il Rigamonti.

Nell’azione Donnarumma si infortuna alla mano ed è costretto alla sostituzione con l’esordio stagionale tra i pali granata di Brancolini.

Salernitana che si rende pericolosa ad inizio ripresa quando, con uno stacco imperioso, Inglese impegna severamente il portiere Gori che vola evitando che il pallone si infili all’angolino.

Nel finale di gara l’estremo difensore granata Brancolini tiene in vita i suoi con una respinta di pugno sulla botta centrale di Marras.

Al 90′ Molina ci prova di destro con un tiro che finisce debolmente tra le mani di Gori.

Tre minuti più tardi ci prova addirittura il portiere Brancolini con un tiro dal limite dell’area che però viene rimpallato dalla difesa bresciana.

 

In pieno recupero, le rondinelle trovano il gol del definitivo 2-0: Cisco si lancia in campo aperto in due contro uno con Brancolini, assist per il neo entrato Video che insacca e chiude così i giochi e la qualificazione.

Al triplice fischio finale un inviperito Cosmi è andato a contatto con qualche calciatore del Brescia con l’intervento di Corini che ha riportato alla calma il tecnico umbro.

UNION BRESCIA-SALERNITANA 2-0

Marcatori: 2′ Crespi, 96′ Vido

Union Brescia (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati (18′ st Cisco), Mercati, Mallamo (45′ st Boci), De Maria; Zennaro (17′ st Marras), Lamesta (18′ st Fogliata); Crespi (35′ st Vido). A disp: Liverani, Damioli, Pasini, Maistrello, Boci, Cantamessa, Moretti, Guglielmotti, Valente, Beldenti, Cazzadori. All: Corini

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma (3′ Brancolini); Matino (1′ st Berra), Golemic, Anastasio; Longobardi (40′ st Ferrari), De Boer, Tascone, Villa; Ferraris (18′ st Achik); Lescano (18′ st Molina), Inglese. A disp: Gyabuaa, Capomaggio, Antonucci, Haxhiu, Carriero, Arena, Quirini, Cabianca, Di Vico, Boncori. All: Cosmi

Arbitro: Poli di Verona (Tempestilli/Russo). IV uomo: Restaldo. VAR: Ghersini (Zago)

Note. Ammoniti: Balestrero, Crespi, Rizzo (B), Tascone, Golemic, Anastasio (S). Corner: 4-4. Recupero: 3′ pt – 7′ st. Spettatori: 15.718 (di cui 700 nel settore ospiti)

 

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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