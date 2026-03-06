6 Marzo 2026

LA SALERNITANA CADE ANCHE AL PINTO, LA CASERTANA VINCE DI MISURA 1-0

admin 6 Marzo 2026

Al Pinto la Salernitana viene superata dalla Casertana. Al 5’ conclusione dalla distanza di Anastasio bloccata da De Lucia. All’ 8’ padroni di casa pericoloosi con la botta di Toscano che colpisce il palo. Al 13’ risponde subito la Salernitana con il tiro di Quirini che sfiora il palo. Al 15’ ancora granata pericolosi: angolo di Anastasio e colpo di testa di Lescano che termina di poco a lato. Al 37’ vantaggio Casertana con Butic che trova la rete che vale l’1-0 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 13’ della ripresa grande occasione per i padroni di casa con Casarotto che calcia tutto solo da ottima posizione, blocca Donnarumma.

 

 

Al 19’ Llano calcia a botta sicura, salvataggio sulla linea di Capomaggio. Al 22’ diagonale di Casarotto respinto da Donnarumma. Al 29’ occasione per i granata con la conclusione di Molina respinta da De Lucia. Al 38’ calcio di rigore per la Casertana: Llano calcia dagli undici metri ma Donnarumma intuisce e para negando il gol. Nel finale i granata ci provano ma non riescono a riequilibrare il punteggio e la gara finisce 1-0.

